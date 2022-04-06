Валюту за границу. Сколько и как можно вывезти долларов и евро из Украины

Вывоз наличной валюты ограничен суммой в 10 тыс. евро – если без декларирования, а вот с заполненной декларацией вывезти можно больше. Фокус выяснил, как и сколько валюты можно вывозить из Украины за границу.

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Российская агрессия повлекла за собой массовый выезд украинских граждан в страны Европы, каждый день с момента вторжения тысячи беженцев переселяются в разные страны – Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, Германию, Данию, Швецию. Всего уже выехало более 4 млн. граждан, хотя большинство из них и стремятся вернуться домой после войны.

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Многие переселенцы имеют определенные накопления в иностранной валюте, которые стремятся забрать на новое место – для расходов на обустройство новой безопасной жизни для своей семьи. Однако законодательство Украины ограничивает вывоз наличных долларов и евро в размере 10 тыс. евро.

Все, что свыше этой суммы, нужно декларировать, или же оставлять в Украине. Однако, как говорят эксперты, есть и другие варианты, как забрать за границу собственные деньги.

[ + – ] Законодательство Украины ограничивает вывоз наличных долларов и евро в размере 10 тыс. евро. Фото: Pexels

Все по закону: как и где декларировать наличные доллары и евро

Вывоз наличной иностранной валюты из Украины регулируется Таможенным кодексом Украины, Законом Украины "О валюте и валютных операциях", постановлением Правления Национального банка Украины от 02.01.2019 №3 "Об утверждении Положения о трансграничном перемещении валютных ценностей".

"Если обобщить требования указанных нормативно-правовых актов, то обязательному декларированию подлежит вывоз валюты в эквиваленте или на сумму, равную или превышающую 10 тысяч евро. Во время их декларирования необходимо предоставить таможне соответствующие подтверждающие документы по указанным средствам", – рассказывает Фокусу партнер, адвокат АО "Ассирия" Дмитрий Куцевол.

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Нина Бец, руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры", уточняет: в начале марта НБУ разрешил вывоз наличных без предоставления подтверждающих документов и необходимости декларирования. Однако, с целью недопущения утечки капитала из Украины, через очень короткий период времени эта норма была отменена. Так что сейчас действуют стандартные нормы указанных законодательных актов относительно 10 тыс. евро без декларации.

Если же нужно вывезти валюту свыше лимита, например, 20 или 40 тыс. евро, нужно заполнить бланк декларации, а также предоставить таможенникам в пункте пропуска подтверждающие документы.

"Такими документами могут служить исключительно документы, подтверждающие снятие наличных с собственных счетов в банках и приобретение лицом банковских металлов в банках и/или Национальном банке. Никакие другие документы не могут служить подтверждающими документами для наличных денег на сумму, которая будет превышать 10 000 евро", — подчеркивает Нина Бец.

Следовательно, ни продажа имущества, например автомобиля, ни подарок родственников, даже нотариально удостоверенный, не может служить документом, который позволит перевезти через границу наличную валюту на сумму более 10 тыс. евро с декларированием. Более того, справка о снятии средств со счета действительна не дольше 90 дней.

Юристы говорят, что есть еще вариант "обновления справки из банка", если средства были сняты, например, 4 месяца назад – для этого нужно внести их на счет, а затем снять. Но в этом способе есть нюансы, ведь сейчас НБУ разрешает снимать со счетов физлицам 100 тыс. грн. в день. То есть, например, чтобы снять 60 тыс. евро, понадобится месяц – 20 рабочих дней (ведь наличную валюту нужно получать в отделении, а не в банкомате, как это происходит с получением средств в гривне).

Конечно, на свой страх и риск граждане могут попытаться вывезти валютные ценности без декларирования. Однако если на таможне деньги найдут, придется заплатить штраф в размере 1700 грн. Но это не все: таможенники могут составить протокол и изъять найденные незадекларированные наличные.

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Деньги на карту. Как вывезти валюту из Украины без декларации

Если у гражданина нет возможности подтвердить декларацию нужными выписками из банка, тогда единственным законным путем вывоза валюты становится вывоз платежной карты, на которой размещаются средства. Оформить счет с картой в долларах или евро можно в любом банке Украины. Пополнение карты наличными через кассы возможно обычно без банковской комиссии.

Хотя условия в банках отличаются, например, в некоторых банках есть ограничения по сумме внесения наличных средств на счет.

"По наличности сейчас достаточно лояльное ограничение со стороны банка – пополнить наличными за день можно не более чем на 5000 долл./евро", — сообщает Евгений Грубый, начальник управления развития карточного бизнеса и кросс-продаж ОТП Банка.

Открывать карточные счета в валюте могут и иностранцы.

[ + – ] Если выписок из банка нет, единственным законным путем вывоза валюты становится вывоз платежной карты Фото: УНИАН

"В настоящее время возможно открытие счетов нерезидентам, кроме России и Республики Беларусь", — подчеркнули в пресс-службе Райффайзен Банка.

Если сумма внесения наличных на счет превышает эквивалент 400 тыс. грн., то понадобится справка о подтверждении источника происхождения средств, таково требование закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия".

В банках Фокусу это подтвердили.

"При внесении денежных средств в иностранной валюте свыше 400 тыс. грн. в эквиваленте необходимо предоставлять документ подтверждения источника происхождения средств, которые вносятся на счет", – говорит Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

Однако законодательство позволяет финмониторингу банка индивидуально определять, кого и когда проверять. А в некоторых банках подтверждение требуется и при условии внесения на счет меньшей официального лимита суммы.

"Источник происхождения средств в Укрсиббанке подлежит проверке в сумме от 150 тыс. грн. (эквивалент). Мониторинг проводится индивидуально к сумме сделки с предоставленным перечнем документов на согласование внесения: справка о доходах, выписки по счетам, правоучредительные документы", — рассказал Валерий Водотыка, начальник центра продуктовых решений и сервисов Департамента маркетинга Укрсиббанка.

Следует также учесть, что получение валюты за границей происходит через банкоматы или отделения иностранных банков с комиссиями. Если это банк-партнер украинского банка, комиссия составит 1,3-1,8% от суммы, а если не партнер, то 2-3%. от суммы. Также есть ограничения по сумме снятия средств – и за рубежом, и в Украине, согласно установленным НБУ ограничениям, получить можно не больше эквивалента 100 тыс. грн. в день.

Оформление карты в долларах и евро требует посещения отделения банка с паспортом и кодом ИНН.

"Оформление карты для нового клиента банка возможно только путем личного посещения отделения банка, согласно стандартной банковской процедуре с предоставлением пакета документов. Оформление карты для действующего клиента банка возможно путем оформления заявки в интернет-банкинге", – сообщил Фокусу директор департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Игорь Фомичев.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в закон, которые ослабили некоторые требования к финмониторингу банков. Однако банки проверяют финансовые операции граждан и блокируют счета, если есть подозрение на легализацию доходов, полученных преступным путем.