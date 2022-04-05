Більшість українських біженців планують повернутись після війни додому, — опитування

За даними ООН, понад 4 мільйони українських громадян були змушені залишити рідну країну.

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Більшість біженців із України планують повернутись додому після закінчення війни — таких людей 79%. Тільки 10% не хочуть їхати назад, а ще 11% не впевнені у своєму рішенні. При цьому в перемогу на боці України вірять 89% опитаних, 1% не вірить і 10% вагаються з відповіддю. Такі результати опитування опублікував аналітичний центр "Центр Разумкова".

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Відповідно до соціологічного дослідження, дії української влади під час повномасштабного вторгнення Росії оцінюють позитивно 78% опитаних, лише 2% негативно, а 20% не змогли оцінити.

Крім того, 35% українців вважають за достатню допомогу від міжнародної спільноти, 43% — недостатньою, а 23% не визначилися з варіантом відповіді.

За даними ООН, понад 4 мільйони українців були змушені залишити країну через вторгнення Росії.

Опитування проводилося на пропускних пунктах через державний кордон у Закарпатській області в період із 15 березня до 1 квітня. У ньому взяли участь 101 респондент.

Нагадаємо, 4 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко закликав мирних жителів виїхати з Донецької області. За його словами, українським військовим простіше знищувати атаку військ Росії. Він додав, що ситуація в регіоні погіршуватиметься, але закликав не панікувати.

Раніше, 1 квітня видання Politico розповіло, що тисячі українських біженців повертаються в Україну. За даними польської прикордонної служби, близько 13 тисяч українців повернулися додому 29 березня, а на день раніше державний кордон перетнули 12 тисяч.