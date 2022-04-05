Большинство украинских беженцев планируют вернуться после войны домой, — опрос
По данным ООН, более 4 миллионов украинских граждан были вынуждены покинуть родную страну.
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Большинство беженцев из Украины планируют вернуться домой после окончания войны — таких людей 79%. Только 10% не хотят ехать обратно, а еще 11% не уверены в своем решении. При этом, в победу на стороне Украины верят 89% опрошенных, 1% не верит и 10% — колеблются с ответом. Такие результаты опроса опубликовал аналитический центр "Центр Разумкова".
Согласно социологическому исследованию, действия украинской власти во время полномасштабного вторжения России оценивают позитивно 78% опрошенных, только 2% — негативно, а 20% не смогли оценить.
Кроме того, 35% украинцев считают достаточной помощь от международного сообщества, 43% — недостаточной, а 23% не определились с вариантом ответа.
По данным ООН, более 4 миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну из-за вторжения России.
Опрос проводился на пропускных пунктах через государственную границу в Закарпатской области в период с 15 марта по 1 апреля. В нем приняли участие 101 респондент.
Напомним, 4 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал мирных жителей выехать из Донецкой области. По его словам, украинским военным будет проще уничтожать атакующие войска России. Он добавил, что ситуация в регионе будет ухудшаться, но призвал не паниковать.
Ранее, 1 апреля издание "Politico" рассказало, что тысячи украинских беженцев возвращаются в Украину. Согласно данным польской пограничной службы, около 13 тысяч украинцев вернулось домой 29 марта, а днем ранее государственную границу пересекли 12 тысяч.