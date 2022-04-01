Часть украинских беженцев из Европы возвращаются обратно в страну, — Politico

Согласно последним данным польской пограничной полиции, около 13 000 человек вернулись в Украину 29 марта. А днем ранее границу пересекли 12 000 граждан.

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Тысячи украинских беженцев начали возвращаться из Европы обратно на свою родину, несмотря на то, что Россия продолжает войну против Украины. Причины возврата разные: у некоторых беженцев закончились деньги, они не смогли найти или позволить себе жилье за ​​пределами лагерей беженцев. Например, в Польше отмечается задержка с выплатами украинским мигрантам. Об этом сообщает издание американское издание Politico.

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Согласно последним данным польской пограничной полиции, около 13 000 человек вернулись в Украину 29 марта, а 12 000 пересекли границу 28 марта. По оценкам, с начала российского вторжения 24 февраля вернулось более 370 000 человек.

Журналисты побывали в приграничном с Украиной польском городе Перемышль, где увидели, что на местном вокзале выстраиваются длинные очереди перед поездами. Они направляются во Львов, Киев и Одессу. С начала войны Перемышль был крупнейшим центром для украинцев, каждый день сюда прибывают тысячи новых беженцев.

"Дома всегда лучше… Я уехала, чтобы собраться с силами, и теперь мы вернемся, чтобы переждать конец войны в Украине", — рассказала 42-летняя Лилия Шуба, жительница города Виноградов Закарпатской области. Ее муж пошел добровольцем армию.

По словам представительницы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Виктории Андриевской, ведомству известно об информации о возвращении людей в Украину, однако они сейчас не помогают мигрантам возвращаться домой.

"Они находятся в лучшем положении, чтобы оценить свою личную ситуацию. Однако в настоящее время УВКБ ООН не помогает людям вернуться", — сказала она.

Информацию о возвращении украинцев на родину подтверждают и волонтеры из Западной Европы.

"Каждый день мы видели, как несколько тысяч возвращались через Перемышль. Поскольку это самый большой пункт пересечения границы в Европе, мы, вероятно, увидим, что большинство людей возвращаются", — сказала 23-летняя волонтерка Ада Вортсворд.

По мнению историка Польской академии наук Дариуши Столы, возвращение соответствует историческим закономерностям. Она считает, что даже во время миграции в мирное время некоторые люди решают вернуться, потому что миграционный опыт оказывается не таким, как они ожидали.

Напомним, 31 марта стало известно, что Италия предоставит украинским беженцам вид на жительство сроком на 12 месяцев. Это позволит украинским гражданам получить доступ к медицине, образованию, рынку труда и социальным пособиям.

Ранее, 24 марта в ЮНИСЕФ заявили, что более половины детского населения были вынуждены покинуть Украину из-за войны. Более 1,8 млн детей покинули страну и выехали за границу как беженцы. Еще 2,5 млн детей живут теперь в других городах.