Италия предоставит украинским беженцам вид на жительство сроком на 1 год

Годовая виза даст возможность украинцам получить доступ к рынку труда и социальному обеспечению.

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Премьер-министр Италии Марио Драги 29 марта подписал указ, согласно которому украинским беженцам будет предоставлен вид на жительство сроком на 12 месяцев. Это позволит украинцам получить доступ к рынку труда, здравоохранению, образованию и некоторым социальным пособиям. Об этом сообщает издание Euractiv.

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Соответствующий указ следует за решением о режиме временной защиты, принятым на саммите Европейского совета на прошлой неделе. Он касается лиц из Украины и граждан третьих стран, пользующихся международной защитой, а также членов их семей. Вид на жительство будут выдавать полицейские управления.

Также сообщается, что руководитель Гражданской защиты Италии Фабрицио Курсио подписал контракт со специальным фондом, который будет предоставлять ежемесячный взнос в размере €300 на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

Ранее сообщалось, что 2 марта Еврокомиссия предложила разработать механизм предоставления временной защиты гражданам Украины, которые выехали из страны после начала военного вторжения России. Временная защита предусматривает вид на жительство и доступ к социальному обеспечению.

Парламент Канады поддержал инициативу немедленной отмены визового режима с Украиной. Члены комитета по гражданству и иммиграции предложили внедрить безвизовые поездки из Украины в Канаду.