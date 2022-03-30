Парламент Канады поддержал безвизовый режим для украинцев

Комитет по гражданству и иммиграции Канады призвал правительство страны поддержать граждан Украины, которые пострадали в результате конфликта.

Депутаты федерального парламента Канады в большинстве поддержали инициативу немедленной отмены визового режима с Украиной. Об этом говорится в отчете комитета по гражданству и иммиграции Канады (CIMM).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы призываем правительство Канады поддержать украинцев и людей, проживающих в Украине, которые пострадали от этого конфликта, и обеспечить его готовность к срочной обработке иммиграционных заявлений", — сказано в документе.

Члены CIMM предложили внедрить безвизовые поездки из Украины в Канаду, в том числе путем быстрой выдачи электронного разрешения на въезд. Также предложено увеличить кадровые ресурсы, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса.

Кроме того в принятом документе звучит призыв поддержать украинцев и жителей других стран, которые пострадали в результате конфликта.

"Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ на который отдал президент России Владимир Путин, откровенно нарушая международное право", — подчеркнули депутаты.

Отметим, что решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства Канады, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.

На сегодня в стране действует упрощенный режим путешествий для граждан Украины, тем не менее перед тем, как отправиться в Канаду, украинские граждане обязаны получить визу.

Ранее сообщалось что после 24 февраля из-за войны свои дома покинули 4,3 миллиона детей, из них 1,8 млн вынуждены были покинуть страну. В ЮНИСЕФ считают, что это одно из самых быстрых массовых перемещений детей со времен Второй мировой войны.

В Дании не будут интегрировать в местное сообщество украинских беженцев. Все граждане украины, которые после 24 февраля приехали в страну получат временный статус беженца и вернуться обратно по истечении двух лет.