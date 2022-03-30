Парламент Канади підтримав безвізовий режим для українців

Комітет з громадянства та імміграції Канади закликав уряд країни підтримати громадян України, які постраждали внаслідок конфлікту.

Депутати федерального парламенту Канади здебільшого підтримали ініціативу негайного скасування візового режиму з Україною. Про це йдеться у звіті Комітету з громадянства та імміграції Канади (CIMM).

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"Ми закликаємо уряд Канади підтримати українців та людей, які проживають в Україні, які постраждали від цього конфлікту, та забезпечити його готовність до термінової обробки імміграційних заяв", — сказано в документі.

Члени CIMM запропонували запровадити безвізові поїздки з України до Канади, зокрема шляхом швидкої видачі електронного дозволу на в'їзд. Також запропоновано збільшити кадрові ресурси, щоб затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через наявну гуманітарну кризу.

Крім того, у прийнятому документі звучить заклик підтримати українців та мешканців інших країн, які постраждали внаслідок конфлікту.

"Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент Росії Володимир Путін, відверто порушуючи міжнародне право", — наголосили депутати.

Зазначимо, що рішення про візовий режим входить до компетенції уряду Канади, проте законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання.

На сьогодні в країні діє спрощений режим подорожей для громадян України, проте перед тим як відправитися до Канади, українські громадяни зобов'язані отримати візу.

Раніше повідомлялося, що після 24 лютого через війну свої будинки покинули 4,3 мільйони дітей, з них 1,8 млн змушені були залишити країну. У ЮНІСЕФ вважають, що це одне з найшвидших масових переміщень дітей із часів Другої світової війни.

У Данії не інтегруватимуть до місцевої спільноти українських біженців. Усі громадяни України, які після 24 лютого приїхали до країни, отримають тимчасовий статус біженця і повернуться назад через два роки.