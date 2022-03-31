Італія надасть українським біженцям дозвіл на проживання терміном на 1 рік

Річна віза дасть змогу українцям отримати доступ до ринку праці та соціального забезпечення.

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Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі 29 березня підписав указ, згідно з яким українським біженцям буде надано дозвіл на проживання терміном на 12 місяців. Це дозволить українцям отримати доступ до ринку праці, охорони здоров'я, освіти та деяких соціальних допомог. Про це повідомляє видання Euractiv.

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Відповідний указ слідує за рішенням про режим тимчасового захисту, ухваленим на саміті Європейської ради минулого тижня. Він стосується осіб з України та громадян третіх країн, які мають міжнародний захист, а також членів їхніх сімей. Посвідку на проживання будуть видавати поліцейські управління.

Також повідомляється, що керівник Цивільного захисту Італії Фабріціо Курсіо підписав контракт зі спеціальним фондом, який надаватиме щомісячний внесок у розмірі €300 на кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців.

Раніше повідомлялося, що 2 березня Єврокомісія запропонувала розробити механізм надання тимчасового захисту громадянам України, які виїхали з країни після початку військового вторгнення Росії. Тимчасовий захист передбачає дозвіл на проживання та доступ до соціального забезпечення.

Парламент Канади підтримав ініціативу негайного скасування візового режиму з Україною. Члени Комітету з громадянства й імміграції запропонували запровадити безвізові поїздки з України в Канаду.