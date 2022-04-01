Частина українських біженців із Європи повертається назад до країни, — Politico

Згідно з останніми даними польської прикордонної поліції, близько 13 000 людей повернулися до України 29 березня. А днем раніше кордон перетнули 12 000 громадян.

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Тисячі українських біженців почали повертатися із Європи назад на свою батьківщину, незважаючи на те, що Росія продовжує війну проти України. Причини повернення різні: у деяких біженців закінчилися гроші, вони не змогли знайти або дозволити собі житло за межами таборів біженців. Наприклад, у Польщі помічена затримка із виплатами українським мігрантам. Про це повідомляє американське видання Politico.

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Згідно з останніми даними польської прикордонної поліції, близько 13 000 людей повернулися в Україну 29 березня, а 12 000 перетнули кордон 28 березня. За оцінками, з початку російського вторгнення 24 лютого повернулося понад 370 000 людей.

Журналісти побували у прикордонному з Україною польському місті Перемишль, де побачили, що на місцевому вокзалі вишиковуються довгі черги перед потягами. Вони прямують до Львова, Києва та Одеси. З початку війни Перемишль був найбільшим центром для українців, щодня сюди прибувають тисячі нових біженців.

"Вдома завжди краще... Я поїхала, щоб зібратися з силами, і тепер ми повернемося, щоб перечекати кінець війни в Україні", — розповіла 42-річна Лілія Шуба, мешканка міста Виноградів Закарпатської області. Її чоловік пішов добровольцем в армію.

За словами представниці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Вікторії Андрієвської, відомству відомо про інформацію про повернення людей в Україну, проте вони зараз не допомагають мігрантам повертатися додому.

"Вони перебувають у кращому становищі, щоб оцінити свою особисту ситуацію. Проте нині УВКБ ООН не допомагає людям повернутися", — сказала вона.

Інформацію щодо повернення українців на батьківщину підтверджують і волонтери із Західної Європи.

"Щодня ми бачили, як кілька тисяч поверталися через Перемишль. Оскільки це найбільший пункт перетину кордону в Європі, ми, ймовірно, побачимо, що більшість людей повертаються", — сказала 23-річна волонтерка Ада Вортсворд.

На думку історика Польської академії наук Даріуші Столи, повернення відповідає історичним закономірностям. Вона вважає, що навіть під час міграції у мирний час деякі люди вирішують повернутися, бо міграційний досвід виявляється не таким, як вони очікували.

Нагадаємо, 31 березня стало відомо, що Італія надасть українським біженцям дозвіл на проживання терміном на 12 місяців. Це дозволить українським громадянам отримати доступ до медицини, освіти, ринку праці та соціальної допомоги.

Раніше, 24 березня, в ЮНІСЕФ заявили, що більше половини дитячого населення були змушені покинути Україну через війну. Понад 1,8 млн дітей залишили країну та виїхали за кордон як біженці. Ще 2,5 млн. дітей живуть тепер в інших містах.