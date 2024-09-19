У разі відмови уріжуть виплати: біженців з України в Німеччині можуть залучити до обов'язкових робіт

Біженців зобов'язали виконувати громадські роботи за 80 центів на годину. Тим, хто відмовився працювати, удвічі скоротили виплати.

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В Німеччині в одному з округів у Тюрінгії запровадили експеримент, який передбачав залучення біженців до обов'язкових робіт. Влада назвала його успішним. Про це пише німецьке видання BILD.

Так, в окрузі Зале-Орла запровадили обов'язкове працевлаштування для прохачів притулку в Німеччині. Біженців зобов'язали виконувати громадські роботи за 80 центів на годину (менше 40 грн). За відмову їм погрожували скоротити соціальну допомогу.

На сьогодні із 110 осіб, яких залучили до громадських робіт, 30 знайшли постійну роботу у різних фірмах. Наприклад, почали працювати у доставці, стали комірниками, офіціантами.

Учасник експерименту працевлаштувався комірником

13 людей відмовилися працювати, їм удвічі скоротили виплати допомоги. Шестеро біженців виїхали з округу.

"Будь-хто, хто шукає притулку в Німеччині і хоче підтримки, має щось для цього зробити. Постійна робота краща за будь-які бюрократичні "інтеграційні заходи". Вона зміцнює впевненість у собі та почуття своєї потреби. Успіх у Тюрінгії показує, що це можливо і на федеральному рівні", — пише оглядач BILD Лена Глекнер.

Нагадаємо, що у Британії пенсіонерка взяла кредит, щоб купити будинок для біженців з України. Протягом півтора року українська родина жила в британки вдома, але згодом вона вирішила купити окремий будинок. Кредит жінка виплачує зі своєї пенсії.