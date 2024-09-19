В случае отказа урежут выплаты: беженцев из Украины в Германии могут привлечь к обязательным работам

Беженцев обязали выполнять общественные работы за 80 центов в час. Тем, кто отказался работать, вдвое сократили выплаты.

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В Германии в одном из округов в Тюрингии ввели эксперимент, который предусматривал привлечение беженцев к обязательным работам. Власти назвали его успешным. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Так, в округе Зале-Орла ввели обязательное трудоустройство для просителей убежища в Германии. Беженцев обязали выполнять общественные работы за 80 центов в час (менее 40 грн). За отказ им угрожали сократить социальную помощь.

На сегодняшний день из 110 человек, которых привлекли к общественным работам, 30 нашли постоянную работу в различных фирмах. Например, начали работать в доставке, стали кладовщиками, официантами.

Участник эксперимента трудоустроился кладовщиком

13 человек отказались работать, им вдвое сократили выплаты пособий. Шестеро беженцев выехали из округа.

"Любой, кто ищет убежища в Германии и хочет поддержки, должен что-то для этого сделать. Постоянная работа лучше любых бюрократических "интеграционных мер". Она укрепляет уверенность в себе и чувство своей надобности. Успех в Тюрингии показывает, что это возможно и на федеральном уровне", — пишет обозреватель BILD Лена Глекнер.

Напомним, что в Британии пенсионерка взяла кредит, чтобы купить дом для беженцев из Украины. В течение полутора лет украинская семья жила у британки дома, но впоследствии она решила купить отдельный дом. Кредит женщина выплачивает из своей пенсии.