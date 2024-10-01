Аліна Шаманська відповіла, які стосунки має з Русланом Ханумаком після розлучення

Аліна Шаманська заявила, що їй не вдалося зберегти дружні стосунки з ексчоловіком Русланом Ханумаком, тому між ними доволі часто виникають конфліктні ситуації, особливо це стосується виховання сина.

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Телеведуча та інфлюенсерка Аліна Шаманська прокоментувала чутки, що її колишній чоловік, режисер Руслан Ханумак емігрував до США. Подробицями вона поділилася у випуску програми "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Так, на запитання журналістки, чи обговорював Руслан з Аліною еміграцію в США, вона відповіла, що ні, а також заявила, що не чула такої інформації, що він вирішив остаточно переїхати в США.

"Я не знаю, чи інформація прям достовірна, що він прям емігрував, я такого не чула формулювання з його вуст. Ми не обговорювали (ред. цю тему). Ми з ним не в дуже хороших стосунках — як особистих, так і, на жаль, батьківських. Спільну мову мені знайти з ним дуже складно і важко, хоча я заради сина намагаюся це робити. Я, на жаль, не можу за нього відповідати. Я, на жаль, нічого цікавенького сказати не можу, бо не знаю", — сказала Аліна Шаманська.

Зауважимо, що у липні 2024 року Руслан Ханумак заявив, що покинув територію України і нині пребуває у США, де живе його син з колишньою дружиною. Тоді режисер заявив, що йому не соромно за це, адже тепер він буде поряд зі своєю дитиною. Наступного дня він опублікував свій військовий квиток і написав, що виїхав з України законно, оскільки має обмеження до військової служби через проблеми зі здоров'ям — астму. Ситуація наскільки набула резонансу, що навіть колишні роботодавці "Студія Квартал 95" відреагувала на цю новину. Все тому, що деякі ЗМІ у себе в матеріалах називала Ханумака їх співробітником, що не відповідало дійсності. Вже згодом стало відомо, що Ханумак виїхав з України задовго до того, як опинився в США. Після інциденту Ханумак зник з соціальних мереж і перестав коментувати ситуацію. Натомість вся критика та хейт посипалися на його колишню дружину Аліну Шаманську, яка тоді відповіла, що не несе відповідальності за дії свого колишнього.

Телеведуча не приховує, що після семи років шлюбу з Русланом, все ж розлучившись, вони не змогли зберегти дружні відносини. Аліна Шаманська зізналася, що знайти спільну мову їм не вдається навіть у вихованні сина. Але все ж Аліна не втрачає віри, що їм вдасться врегулювати конфлікт, щоб це не вплинуло на подальше майбутнє її сина.

Нагадаємо, Аліна Шаманська та Руслан Ханумак офіційно одружилися у 2017 році, через рік після знайомства. У цьому ж році у подружжя народився син Артур. Офіційно пара розірвала шлюб у березні 2024 року, однак про розлучення вони повідомили ще у 2023 році, після того, як Руслан Ханумак з'явився на фотографіях скандальної блогерки з Дніпра Анни Алхім.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після виїзду Ханумака до США Аліна Шаманська повернула сина в Україну.

Крім цього, Фокус писав, що Аліна Шаманська заявила, що готова мобілізуватися до ЗСУ.