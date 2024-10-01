Алина Шаманская ответила, какие отношения имеет с Русланом Ханумаком после развода

Алина Шаманская заявила, что ей не удалось сохранить дружеские отношения с экс-супругом Русланом Ханумаком, поэтому между ними довольно часто возникают конфликтные ситуации, особенно это касается воспитания сына.

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Телеведущая и инфлюенсер Алина Шаманская прокомментировала слухи, что ее бывший муж, режиссер Руслан Ханумак эмигрировал в США. Подробностями она поделилась в выпуске программы "Тур звездами" на Люкс ФМ.

Так, на вопрос журналистки, обсуждал ли Руслан с Алиной эмиграцию в США, она ответила, что нет, а также заявила, что не слышала такой информации, что он решил окончательно переехать в США.

"Я не знаю, информация прям достоверная, что он прям эмигрировал, я такой не слышала формулировки из его уст. Мы не обсуждали (ред. эту тему). Мы с ним не в очень хороших отношениях — как личных, так и, к сожалению, родительских. Общий язык мне найти с ним очень сложно и трудно, хотя я ради сына стараюсь это делать. Я, к сожалению, не могу за него отвечать. Я, к сожалению, ничего интересненького сказать не могу, потому что не знаю", — сказала Алина Шаманская.

Заметим, что в июле 2024 года Руслан Ханумак заявил, что покинул территорию Украины и сейчас находится в США, где живет его сын с бывшей женой. Тогда режиссер заявил, что ему не стыдно за это, ведь теперь он будет рядом со своим ребенком. На следующий день он опубликовал свой военный билет и написал, что выехал из Украины законно, поскольку имеет ограничения к военной службе из-за проблем со здоровьем — астмы. Ситуация насколько приобрела резонанс, что даже бывшие работодатели "Студия Квартал 95" отреагировала на эту новость. Все потому, что некоторые СМИ у себя в материалах называла Ханумака их сотрудником, что не соответствовало действительности. Уже впоследствии стало известно, что Ханумак уехал из Украины задолго до того, как оказался в США. После инцидента Ханумак исчез из социальных сетей и перестал комментировать ситуацию. Зато вся критика и хейт посыпались на его бывшую жену Алину Шаманскую, которая тогда ответила, что не несет ответственности за действия своего бывшего.

Телеведущая не скрывает, что после семи лет брака с Русланом, все же расставшись, они не смогли сохранить дружеские отношения. Алина Шаманская призналась, что найти общий язык им не удается даже в воспитании сына. Но все же Алина не теряет веры, что им удастся урегулировать конфликт, чтобы это не повлияло на дальнейшее будущее ее сына.

Напомним, Алина Шаманская и Руслан Ханумак официально поженились в 2017 году, через год после знакомства. В этом же году у супругов родился сын Артур. Официально пара расторгла брак в марте 2024 года, однако о разводе они сообщили еще в 2023 году, после того, как Руслан Ханумак появился на фотографиях скандальной блогерши из Днепра Анны Алхим.

Напомним, ранее мы писали, что после выезда Ханумака в США Алина Шаманская вернула сына в Украину.

Кроме этого, Фокус писал, что Алина Шаманская заявила, что готова мобилизоваться в ВСУ.