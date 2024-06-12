Алина Шаманская официально развелась с мужем после 7 лет брака

Алина Шаманская и Руслан Ханумак пробыли вместе около 7 лет. Пара имеет единственного сына Артура.

Телеведущая и блогер Алина Шаманская после семи лет брака официально развелась со своим мужем, актером и режиссером Русланом Ханумаком. Об этом блогерша сообщила у себя на странице в Инстаграм.

В частности, как оказалось, пара расторгла брак еще в марте 2024 года, однако только сейчас Алина Шаманская решила поделиться этой новостью.

"Да, друзья, я официально разведена и совсем не разъяренная, а счастливая. Я очень рада, что я приняла это решение. Ни разу за это длительное время у меня не было ни одного сомнения, ни разу я не пожалела о своем выборе, теперь передо мной просто миллиарды, миллионы путей, я буду выбирать тот, который я захочу. Я свободна, я сильная, я независимая, я молодая и красивая и вся жизнь впереди", — заявила блогерша.

Алина Шаманская также обратилась к своим подписчицам с вопросом, есть ли хотя бы одна женщина, которая пожалела о решении развестись, на что получила множество одобрительных отзывов, что это было одно из правильных решений.

Блогер объяснила, что она ни в коем случае не призывает к разводам и не идеализирует этот период, ведь прежде чем дойти до осознания о правильном решении, женщинам приходится переживать сначала очень большую боль.

Алина Шаманская развелась Фото: instagram.com/shamankaa/

В свою очередь я не хочу идеализировать эту историю, потому что сначала будет больно, это смерть семьи, какая бы она ни была. Это статус жены замужней у которой есть муж. Хотя на первое место надо ставить какой и какая жена, а потом все остальное, но, это больно. Но это больно можно пережить с помощью специалистов, с помощью самопознания, роста внутреннего, построения внешней опоры. Время лечит все, абсолютно, как бы банально не звучало, абсолютно все в этом мире можно пережить. Боль становится все меньше и меньше. А сначала конечно, депрессии, невозможность засыпать и просыпаешься по постоянно в тревоге, чего-то не хватает, а потом все переживешь", — рассказала Алина Шаманская.

Стоит отметить, что Алина Шаманская и Руслан Ханумак пробыли в браке 7 лет. Совместно пара имеет сына Артура. После начала полномасштабной войны в Украине семья уехала в США. Однако впоследствии Руслан вернулся в Украину, а Алина с сыном остались в Америке.

Уже на Рождество 2023 года муж Алины Шаманской появился в компании скандальной блогерши Анны Алхим. В частности, женщина опубликовала совместное фото с Русланом на котором они "трутся гениталиями". После этого публично стало известно, что Руслан и Алина на грани развода. В результате, семья все же приняла решение расторгнуть брак.

Как ранее рассказал Руслан Ханумак, причиной их развода с Алиной Шаманской стало то, что они были кардинально разными людьми.

Кроме этого, Фокус писал, что Алина Шаманская впервые рассказала, как ее сын отреагировал на развод.