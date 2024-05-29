"Мы были совсем разные": Алина Шаманская и Руслан Ханумак официально расстались (видео)

Алина Шаманская и Руслан Ханумак поженились в 2017 году. Пара пробыла в браке 7 лет. В апреле 2024 года Алина Шаманская и Руслан Ханумак официально развелись. Совместно пара имеет сына Артура.

Блогер и телеведущая Алина Шаманская через год после публичного расставания официально развелась с режиссером и актером Русланом Ханумаком. Об этом экс-супруг телеведущей рассказал в подкасте Вадима Олейника.

В частности, Руслан Ханумак рассказал, что пара официально разорвала отношения только месяц назад.

"Алина подала на развод, чуть позже, где-то через год после ситуации (ред. с Алхим). Потому что мы развелись где-то месяц назад. Решение приняли давно, но развод официальный через суд получили недавно", — сказал Ханумак.

Стоит отметить, что в январе 2023 года Алина Шаманская со скандалом сообщила о разводе с мужем, поскольку в сети появились его пикантные фото с известной блогершей из Днепра Анной Алхим. Тогда Руслан Ханумак заявил, что уже год как не в отношениях с Алиной. В интервью Вадима Олейника, Ханумак отметил, что на момент скандала с ним и Анной Алхим, действительно уже не был в отношениях с женой.

"У нас уже были... Мы уже, как я считаю, мы не были в отношениях. У нас все было очень жестко. Все было... не было того, что было раньше. Но в разводе мы не были еще", — пояснил Ханумак.

Режиссер также признался, что перед тем как расстаться, пара несколько раз пыталась спасти брак. Также он объяснил, что между ним и Алиной угасли чувства. И проблемой расставания стало то, что они просто не говорили друг с другом.

"Почему мы расстались ясно. Почему у нас все погасло? Я считаю, что мнение, противоположности притягиваются — это все чос. Мы были совершенно разные. У нас не было, так как хотелось, общих интересов. Мне нравился один юмор, ей — другой. Мне нравился холод, ей — тепло. Комедии — ужасы. Это одна из самых больших проблем в отношениях, тем более в наших, что мы не говорили. Не говорили. А надо говорить. И тут не прав как я, так и она. А если мы не говорили, значит не хотелось", — сказал Ханумак.

Режиссер также признался, что сейчас не общается с женой. Однако, отношения с их сыном Артурчиком он поддерживает.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская впервые рассказала, как ее сын отреагировал на развод.

Кроме этого, Фокус писал, Алина Шаманская призналась, что готова взять ребенка из детского дома.