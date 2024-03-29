Алина Шаманская впервые рассказала, как ее сын отреагировал на развод (видео)

Алина Шаманская призналась, что не стала скрывать от сына, что в их семье проблемы и самостоятельно поговорила с ним о разводе с его отцом Русланом Ханумаком.

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Телеведущая и блогер Алина Шаманская, которая год назад развелась с актером и режиссером Русланом Ханумаком, впервые рассказала, как сообщила о разводе их сыну Артуру. Об этом она рассказала в своем подкасте "Разъяренная&Разведенная" в выпуске с Андре Таном.

В частности, Алина Шаманская рассказала, что самостоятельно решила сказать сыну, что они с его папой больше не будут вместе, однако, то что она услышала в ответ очень поразило ее сердце.

"Когда мы с мужем развелись, я сказала сыну, Артурчик, мы с твоим папой расстаемся. Первое, что он мне сказал, мамочка, если вы расстанетесь мое сердечко умрет. Это было конечно очень тяжело слышать", — призналась Алина Шаманская.

Отметим, что Алина Шаманская и Руслан Ханумак поженились в 2017 году. Пара пробыла в браке шесть лет. Однако уже в 2023 году они официально развелись. У пары есть общий 6-летний сын Артурчик.

1:05:28 — о реакции сына на развод родителей

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Как оказалось проблемы в семье начались еще в 2022 году. После начала полномасштабной войны в Украине Алина, Руслан и их сын Артур выехали в США. Там они вместе пробыли несколько месяцев. Уже потом Руслан вернулся в Украину, а Алина с сыном остались в Америке. Однажды известная блогер Анна Алхим опубликовала фото с Русланом Ханумаком, где они "трутся друг о друга гениталиями".

Уже потом Руслан Ханумак сообщил, что он уже год как не вместе с Алиной и что проблемы в их отношениях начались еще до полномасштабной войны в Украине. Сама же Алина не рассказывает подробностей об их личной жизни и что именно повлекло их разрыв.

Однако, по словам Алины Шаманской, за периоды когда пара уже не вместе, а это почти два года, она ни разу не была на свидании. Телеведущая не теряет надежду, что еще встретит того самого мужчину от которого родит еще детей, ведь она с детства мечтает о большом ребенке. Алина призналась, что хочет троих детей, но если не сложится с мужем, то готова взять ребенка из детского дома.

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