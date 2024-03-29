Аліна Шаманська вперше розповіла, як її син відреагував на розлучення (відео)

Аліна Шаманська зізналася, що не стала приховувати від сина, що у їх родині проблеми і самостійно поговорила з ним про прозлучення з його батьком Русланом Ханумаком.

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Телеведуча та блогерка Аліна Шаманська, яка рік тому розлучилася з актором та режисером Русланом Ханумаком, вперше розповіла, як повідомила про розлучення їхньому сину Артуру. Про це вона розповіла у своєму подкасті "Розлючена&Розлучена" у випуску з Андре Таном.

Зокрема, Аліна Шаманська розповіла, що самостійно вирішила сказати сину, що вони з його татом більше не будуть разом, однак, те що вона почула у відповідь дуже вразило її серце.

"Коли ми з чоловіком розлучилися, я сказала сину, Артурчик, ми з твоїм татом розлучаємось. Перше, що він мені сказав, мамочка, якщо ви розлучитесь моє серденько помре. Це було звісно дуже важко чути", — зізналася Аліна Шаманська.

Відзначимо, що Аліна Шаманська та Руслан Ханумак одружилися у 2017 році. Пара пробула у шлюбі шість років. Однак вже у 2023 році вони офіційно розлучилися. У пари є спільний 6-річний син Артурчик.

1:05:28 - про реакцію сина на розлучення батьків

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Як виявилося проблеми в родині почалися ще у 2022 році. Після початку повномасштабної війни в Україні Аліна, Руслан та їх син Артур виїхали до США. Там вони разом пробули кілька місяців. Вже згодом Руслан повернувся в Україну, а Аліна з сином залишилися в Америці. Одного дня відома блогерка Анна Алхім опублікувала фото з Русланом Ханумаком, де вони "труться один об одного геніталіями".

Вже згодом Руслан Ханумак повідомив, що він вже рік як не разом з Аліною і що проблеми в їх стосунках почалися ще до повномасштабної війни в Україні. Сама ж Аліна не розповідає подробиць про їх особисте життя та що саме спричинило їх розрив.

Однак, за словами Аліни Шаманської, за періоди коли пара вже не разом, а це майже два роки, вона жодного разу не була на побаченні. Телеведуча не втрачає надію, що ще зустріне того самого чоловіка від якого народить ще дітей, адже вона з дитинства мріє про велику дитину. Аліна зізналася, що хоче трьох дітей, але якщо не складеться з чоловіком, то готова взяти дитину з дитячого будинку.

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