Андре Тан розповів, як під час війни втратив двох близьких людей (відео)

Андре Тан за один рік поховав двох дуже близьких людей.

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41-річний український модельєр та дизайнер Андре Тан розповів, що за два роки війни в Україні він поховав двох близьких людей. Про особисті втрати він розповів у подкасті Аліни Шаманської "Розлючена&Розлучена".

Зокрема, у розмові про війну в Україні дизайнер розповідав, що йому цей період допомагали переживати рідні та друзі. Особливо за два роки він зблизився зі своєю мамою. На жаль, причиною цьому стали особисті втрати в сім’ї.

Як виявилося, за два роки повномасштабної війни в Україні дизайнер поховав спочатку свого дідуся, а вже згодом і бабусю.

"Мені дуже і дуже допомагала моя сімʼя. Ми дуже зблизилися з моєю мамою. Тому що під час війни ми втратили двох найближчих людей і я зрозумів, що треба якомога більше цінувати те, що ми зараз разом з мамою і ми допомагаємо один одному. Під час війни спочатку паралізувало мого діда і потім він помер. А вже через декілька місяців померла моя бабуся",- розповів Андре Тан.

Варто відзначити, що вже чотири роки Андре Тан розлучений. Він має доньку від першого шлюбу — 8-річну Софію.

Нагадаємо, раніше ми писали, візажист Ірини Білик і Злати Огнєвіч розповів, що має невиліковну хворобу. Крім цього, Фокус писав, 15-річний син Андрія Джеджули та Санти Дімопулос переніс складну операцію.