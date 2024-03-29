Андре Тан рассказал, как во время войны потерял двух близких людей (видео)

Андре Тан за один год похоронил двух очень близких людей.

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41-летний украинский модельер и дизайнер Андре Тан рассказал, что за два года войны в Украине он похоронил двух близких людей. О личных потерях он рассказал в подкасте Алины Шаманской "Разъяренная&Разведенная".

В частности, в разговоре о войне в Украине дизайнер рассказывал, что ему этот период помогали переживать родные и друзья. Особенно за два года он сблизился со своей мамой. К сожалению, причиной этому стали личные потери в семье.

Как оказалось, за два года полномасштабной войны в Украине дизайнер похоронил сначала своего дедушку, а уже потом и бабушку.

"Мне очень и очень помогала моя семья. Мы очень сблизились с моей мамой. Потому что во время войны мы потеряли двух самых близких людей и я понял, что надо как можно больше ценить то, что мы сейчас вместе с мамой и мы помогаем друг другу. Во время войны сначала парализовало моего деда и потом он умер. А уже через несколько месяцев умерла моя бабушка",- рассказал Андре Тан.

Стоит отметить, что уже четыре года Андре Тан разведен. Он имеет дочь от первого брака — 8-летнюю Софию.

Напомним, ранее мы писали, визажист Ирины Билык и Златы Огневич рассказал, что имеет неизлечимую болезнь. Кроме этого, Фокус писал, 15-летний сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос перенес сложную операцию.