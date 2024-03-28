Визажист Ирины Билык и Златы Огневич рассказал, что имеет неизлечимую болезнь (видео)

Егор Андрюшин признался, что имеет неизлечимую болезнь, однако несмотря на это не хотел ждать пока ему придет повестка, поэтому добровольно пошел в ТЦК.

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25-летний известный визажист и блогер Егор Андрюшин признался, что имеет неизлечимую болезнь, но добровольно пошел в ТЦК и стал на воинский учет, чтобы не ждать и не бояться пока ему вручат повестку. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

В частности, в интервью Слава Демин спросил визажиста боится ли он получить повестку и пойти на фронт он ответил: "Чего мне бояться? Я сам пошел и стал на учет, вот и все. Я сам добровольно пошел и стал на учет. Я не жду (ред. что меня мобилизуют). Я просто пошел и обновил свои данные, чтобы не сидеть, не ждать этого, чтобы не бояться. Если мне вручат повестку, я скажу, что мои данные там уже есть, или пойду скажу, что я прошел комиссию".

На вопрос страшно ли Егору, что его мобилизуют и отправят на фронт он ответил честно, что страшно.

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"Мне кажется, я в социальных сетях могу помочь больше чем там. То есть имея аудиторию, сборы и так далее, я помогаю девушкам, которые потеряли девушек на войне, курсами и так далее", — добавил визажист.

В разговоре со Славой Деминым Егор Андрюшин также признался, что имеет неизлечимую болезнь мышц.

"Мне бы никогда в голову не пришло бы издеваться над болезнями людей, потому что у меня также есть моменты неизлечимые, когда мышцы рандомно трясутся, фацикуляция (ред. это спонтанное, непроизвольное сокращение и расслабление мышц). Это все из-за неврозов, все на фоне этого, я пропивал таблетки, но они не помогли. Я не знаю, что мне надо сделать. Мне кажется, мне надо расслабиться, чтобы оно прошло", — признался Андрюшин.

Напомним, ранее мы писали, Анастасия Приходько впервые прокомментировала смерть своего менеджера у нее на концерте. Кроме этого, Фокус писал, что 29-летняя блогерша Анита Соловей, которая перенесла инсульт, рассказала Фокусу о своем состоянии сейчас.