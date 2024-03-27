Таня Пренткович и Андрей Гонковский теперь живут в Португалии — блогер

Таня Пренткович и Андрей Гонковский после скандала с Мальдивами решили покинуть Украину и не возвращаться на Родину.

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Блогерша миллионщица Татьяна Пренткович и ее молодой бойфренд Андрей Гонковский после скандала с Мальдивами переехали жить в Португалию. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил известный украинский блогер-плиткарь Богдан Беспалов.

В частности, еще в начале 2024 года блогерская пара оскандалилась из-за выезда Андрея Гонковского за границу под прикрытием волонтера. Все потому, что его в это время пока по документам он выехал в Польшу как волонтер по помощи Украине, на самом деле он находился на отдыхе со своей женой и детьми на Мальдивах. Тогда блогер Пренткович в ответе одной из своих подписчиков заявила, что ее муж заслужил на отдых, ведь сделал немало добрых дел.

Уже потом сам Андрей притворился, что не планировал отдых на Мальдивах, а просто по стечению обстоятельств имел несколько дней, чтобы побыть с родными. и он воспользовался этой возможностью. На фоне скандала, который возник, украинцы набросились на семьей с волной хейта, дошло даже до того, что начали угрожать им и их детям.

Уже через почти 1,5 месяца Андрей Гонковский вышел на связь к поклонникам и признался, что они с семьей переехали. Тогда блогер намекнул, что теперь они будут жить за границей.

Фото: Instagram

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По его словам, к такому решению их подтолкнули угрозы в сторону детей. И если еще год назад он категорически не хотел покидать Украину и хотел жить исключительно в ней, то теперь он изменил свое мнение. Где именно поселилась семья блогеры не захотели рассказывать.

Уже впоследствии выяснилось, что после скандала с Мальдивами Андрей Гонковский не возвращался в Украину. Таким образом волонтерский выезд Андрея затянулся на два месяца.

Судя по всему блогер пока не планирует возвращение на родину. Ведь, как утверждает Богдан Беспалов, сейчас семья Прентковича и Гонковского живут за границей.

"Эксклюзив от наших котят: Пренткович и Гонковский сейчас в Португалии. Переживают несправедливый хейт от украинцев на солнечном берегу... Устали от войны, от хейта и скоро так будут сыпаться большинство, кто за эти два года надевал маску патриотов и эмпатов. Крымской ракушке отдельный привет", — написал блогер.

Богдан Беспалов о Пренткович и ее бойфренде

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