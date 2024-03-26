На выступлении Анастасии Приходько в Трускавце умер ее концертный директор

Как оказалось, на концерте певицы, прямо в зрительном зале умер человек. Это был концертный менеджер певицы.

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Известная украинская певица Анастасия Приходько сообщила, что на ее концерте произошла трагедия. Об этом она написала у себя на странице в Инстаграм.

"Сегодня произошла большая трагедия у меня на концерте в Трускавце. В настоящее время без комментариев", — написала певица.

Приходько о трагедии

Речь идет о концерте во дворце культуры имени Т. Г. Шевченко в городе Трускавец, который состоялся вчера, 25 марта. Там она выступала со своей новой программой "Холодно".

По информации одного из изданий RegioNews, на концерте певица исполнила всего три песни, во время которой в зрительном зале стало плохо одному из слушателей. В результате человек умер. Это же издание утверждает, что умер один из менеджеров певицы.

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Фокус позвонил пиарщику Анастасии Приходько, Крылу, чтобы уточнить информацию. Вместо этого он ответил, что пока они не комментируют ситуацию. На вопрос может ли он подтвердить информацию о смерти человека на концерте певицы, он ответил: "Да. Это был концертный менеджер Анастасии Приходько". Сама же певица пока молчит.

Кроме этого, Фокус обратился за комментарием в полицию области. Сейчас мы ожидаем ответа.

Напомним, ранее мы писали, бывшая девушка звезды Marvel Джонатана Мейджорса снова подала против него иск. Кроме этого, Фокус писал, телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала о смерти свекрови, которая жила в оккупации.