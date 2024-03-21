Филиппа Киркорова заподозрили в романе с 28-летней украинкой (фото)

Молодая избранница Филиппа Киркорова посещает с ним светские мероприятия, ходит в кино с его детьми и даже вместе с ним посетила оккупированные территории. Кроме этого, известно, что она также имеет ребенка.

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56-летнего российского певца и сторонника путинского режима Филипп Киркоров заподозрили в романе с 28-летней украинкой Марго Овсянниковой. Такая информация появилась в российских СМИ.

В частности, журналисты отмечают, что в последнее время Киркоров, который оскандалился на голой вечеринке Насти Ивлеевой, в качестве "наказания" вынужден был отправиться в оккупированные территории Украины, чтобы выступить для российских солдат, на всех мероприятиях появляется с новой спутницей, молодой певицей и блогершей Марго Овсянниковой.

Известно, что молодая девушка родом из Украины — Донецкой области, Макеевка. Однако, уже длительное время девушка живет и работает в России. Девушка давно поддерживает политику Путина и не скрывает, что предала Родину.

По словам Марго, сначала она пыталась построить карьеру в Днепре и Одессе, а затем в столице Украины — Киеве, однако ей этого не удалось.

В 2017 году она была участницей известного российского реалити шоу "Дом-2". Сразу когда она пришла на проекте ее обвинили в том, что до шоу она зарабатывала себе на жизнь эскортом. Хотя девушка и отрицала эту информацию, участники проекта находили ее обнаженные фото на эротических сайтах. Сейчас же она является главным редактором Fashion TV Russia, а также соучредителем агентства The Most Media Group.

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Известно также, что в 2022 году Марго вышла замуж, однако имя своего мужа она не афишировала. Уже в марте 2022 года она родила сына. Уже через год девушка сообщила, что разошлась с отцом ребенка.

Однако в последнее время российские СМИ все чаще ловят 28-летнюю Марго в компании короля эстрады Филиппа Киркорова. Они предполагают, что девушка может стать новой возлюбленной певца. В социальных сетях Марго Овсянниковой также можно увидеть множество фото и видео в компании Киркорова. Однако публично пара пока не говорит о своем романе.

Стоит отметить, что девушка также сопровождала Филиппа Киркорова во время поездки на оккупированные украинские территории. В частности, они вместе побывали в родном городе Марго — Макеевке.

"Сегодня я хочу поделиться с вами невероятной историей. Личной и важной для меня. Впервые за 6 лет я снова посетила свой дом, родную Макеевку. Скажу честно, я очень боялась ехать сюда, пока была беременной несмотря на то, что здесь живут мои родители, сестра и родственники. Поэтому помогала семье и творческой семье "Родничок" на расстоянии. Вместе с Филиппом. И зная, что я из Макеевки, предложил заехать к ним в гости вместе. За время, которое мы провели здесь, нам удалось заехать в макеевские коллективы, в которых я росла. Я с 3,5 лет на сцене, представляете? Эти коллективы до сих пор развиваются и помогают осознать свой талант "маленьким звездочкам". И даже Филипп знает о них не понаслышке. Для всех — наш приезд стал приятным сюрпризом", — написала Марго у себя на странице.

Напомним, ранее мы писали, Филиппа Киркорова стошнило в одном из госпиталей в "ДНР". Кроме этого, фокус писал, Билык жестко ответила Киркорову, который спел ее песню на Донбассе.