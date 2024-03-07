Киркоров удалил из соцсетей посты о Пугачевой

А сама Примадонна опубликовала видеообращение к российским артистам. Пугачева заявила, что не собирается возвращаться в РФ.

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Российский певец Филипп Киркоров удалил из соцсетей все упоминания о своей бывшей жене, Алле Пугачеве. Ранее он публиковал посты, в которых признавался ей в любви. Даже после того, как Примадонна покинула РФ и переехала в Израиль со своим супругом Максимом Галкиным. Но после "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой Киркорова "отменили", так что он делает все, чтобы реабилитироваться и вернуться на сцену. Об этом пишет Telegram-канал "ЧТД".

Ранее он уже оправдывался за вечеринку перед пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, два раза публично извинялся и даже съездил во временно оккупированную РФ Горловку чтобы выступить там в госпитале.

После этого Киркоров вернулся на телевидение. Но пользователи обратили внимание на то, что на фоне этих скандалов, Киркорову пришлось удалить из всех своих соцсетей посты, посвященные его бывшей жене Алле Пугачевой.

Напомним, что российская певица вместе со своим нынешним мужем Максимом Галкиным публично выступили против военной агрессии РФ и в знак протеста покинули страну.

В свою очередь Киркоров опубликовал на днях комплиментарный пост, посвященный ее новой композиции "Не беспокойся за меня", и видео с их совместным выступлением.

Удаленный пост Киркорова Фото: Скриншот

"Пой, Алла! Люблю", — обратился он к Пугачевой, однако уже вскоре удалил свое признание со всех соцсетей. Алла Пугачева и Филипп Киркоров были в браке с 1994 по 2005 год. Киркоров стал четвертым мужем Примадонны.

В свою очередь, Пугачева опубликовала сразу два поста за которые ее раскритиковали росСМИ. В одном видеоролике она отмечала первое марта под украинскую песню "Ой на горі два дубки". А во втором обратилась к Стасу Михайлову, заявив, что он может пока "зарабатывать", но если она вернется, то "скажет, все, что думает".

Пост Аллы Пугачевой

Алла Пугачева назвала "м***м" Стаса Михайлова после того, как он сказал, что эмигрировавшие артисты "приползут в Россию на коленях".

"Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю. А че, я могу и сейчас. М***к ты, Стасик!" — заявила Пугачева в своем обращении в Instagram.

Обращение Аллы Пугачевой

Напомним, в РФ Пугачева возвращалась, чтобы посетить похороны своего друга, российского кутюрье Валентина Юдашкина. Также она посещала Россию осенью прошлого года. Она не общалась с журналистами и не давала никаких комментариев.