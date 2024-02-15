Филиппа Киркорова стошнило в одном из госпиталей в ДНР

Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку, чтобы поддержать местных. В рамках визита артисту запланировали общение с ранеными военнослужащими РФ. Однако такой уязвимой атмосферы певец не выдержал.

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56-летний артист РФ и сторонник Путина Филипп Киркоров во время визита в ДНР посетил госпиталь с ранеными бойцами, где с ним случился конфуз — его стошнило прямо в одной из палат. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

В частности, на днях Филипп Киркоров отправился в оккупированную Горловку, где выступать перед российскими военными. Однако не все жители на военнослужащие оккупированных территорий радостно встретили артиста. "Казаки" так называемой "Донецкой народной республики" выразили недовольство приездом российского певца и даже требовали отменить его концерты.

Однако, все же король российской поп эстрады продолжил свое путешествие по оккупированным территориям. В рамках визита была запланирована встреча Киркорова с ранеными военнослужащими в одном из госпиталей. Впрочем, одна из встреч завершилась неприятным инцидентом. Как пишут российские издания, Киркорова стошнило от запахов гнилых конечностей и потных мужчин. И это при том, что сам госпиталь к приезду артиста готовили — провели дополнительную уборку и развесили ароматизаторы.

Филипп Киркоров Фото: https://t.me/apwagner/20060

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"Артиста стошнило прямо в палате с военными. Он начал материться на одного из ветеранов. Только что успокоили. Пришлось выключить камеры и вывести Филиппа на свежий воздух", — рассказал один из участников события.

Как пишут российские СМИ, из-за инцидента Киркоров был вынужден оставить "щедрые чаевые" персоналу госпиталя. Он поручил помощникам замять вопрос, чтобы это не отображалось в отчетах по его визиту в ДНР. А главное, чтобы ни фото, ни видео не всплыли.

Стоит отметить, что ходят слухи о том, что визит Киркорова на фронтовую зону связан с участием в голой вечеринке Ивлеевой. Чтобы вернуть доверие артисту пришлось поставить под угрозу свою жизнь.

Напомним, ранее мы писали, что Филиппа Киркорова начали вырезать из новогодних шоу после участия в "голой вечеринке" Ивлеевой.