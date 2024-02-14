"Бог накажет": Билык жестко ответила Киркорову, спевшему ее песню на Донбассе (видео)
В оккупированной Горловке Филип Киркоров исполнил песню Ирины Билык "Снег". Сама украинская артистка ответила россиянину стихом, опубликованным на своей странице в соцсети, в котором говорилось о том, что он давно продал душу дьяволу и теперь глумиться над Украиной.
Украинская артистка Ирина Билык обратилась к российскому поп-певцу Филиппу Киркорову, который выступил с ее песней "Снег" на оккупированном Донбассе. Певица сделала это, опубликовав видео на своей странице в социальной сети Instagram во вторник, 13 февраля.
Свой видеоролик Билык назвала "Снег в крови у твоих дверей". В нем певица использовала документальные кадры вторжения ВС РФ в Украину, а также анимацию. В первые секунды зрителям в виде мультипликации показывают, как на украинские города летят российские бомбы. После этого идет подборка кадров, снятых в населенных пунктах на Донбассе, которые пострадали от российской агрессии. На них можно увидеть обстрел роддома в Мариуполе, кадры из оккупированного Донецка, видеоотрывки, на которых военные вытаскивают из-под завалов мирных жителей, среди которых — и дети.
Ролик сопровождается стихом, который украинская артистка написала, как ответ на выступление Киркорова с ее песней. В нем есть такие слова:
Ты смотрел на себя вчера?
Отражение видел ты?
Посмотреть на себя пора!
"Гений" срама и наготы!
Песню сколько уж лет поешь?!
Но не понял ты только суть…
Если в сердце ворвалась ложь…
То порядочность не вернуть…
Ты поешь для того, кто мой…
На рассвете разрушил дом…
Распыляешься пред ордой,
Что растопчет тебя потом!
Украина стоит в слезах,
Ты глумишься сейчас над ней!
Бог накажет на небесах…
"Снег" в крови у твоих дверей…
Каждый раз ,когда ты поешь…
Вспоминай мой печальный взгляд…
Душу дьяволу продаешь…
……..
Но ее не вернешь назад…
В комментариях пользователи соцсети поддержали Ирину Билык и высказали ей благодарность за сознательную гражданскую позицию. В частности, под постом артистки они оставили следующие комментарии:
- Киркоров посетил Горловку! Спасибо, Ирина, за такой ответ.
- Очень сильно и не представляю как Вам больно слышно ее там и от этого…
- Ирочка, поддерживаю тебя! Достойный ответ!!! Сильно! Он найдет свое наказание, бумерангом вернется.
- Как только смеет, эта мерзость, в это время петь Ваши песни? чудовище в перьях…
- Боже, Ирина как это круто! Киркоров уже давно упал на дно.
Напомним, ранее стало известно, что Филипп Киркоров 13 февраля отправился в оккупированную Горловку выступать перед российскими военными. Ранее оккупированную Донецкую область посетил Дима Билан. У обоих артистов начались проблемы после участия в "почти голой вечеринке" Насти Ивлеевой.
Тем временем так называемые "казаки ДНР" возмутились приездом Филиппа Киркорова и теперь требуют отмены его выступлений. Местные боевики возмущаются тем фактом, что к ним приехал российский певец, участвующий в "различных сомнительных вечеринках".