"Бог накажет": Билык жестко ответила Киркорову, спевшему ее песню на Донбассе (видео)

В оккупированной Горловке Филип Киркоров исполнил песню Ирины Билык "Снег". Сама украинская артистка ответила россиянину стихом, опубликованным на своей странице в соцсети, в котором говорилось о том, что он давно продал душу дьяволу и теперь глумиться над Украиной.

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Украинская артистка Ирина Билык обратилась к российскому поп-певцу Филиппу Киркорову, который выступил с ее песней "Снег" на оккупированном Донбассе. Певица сделала это, опубликовав видео на своей странице в социальной сети Instagram во вторник, 13 февраля.

Свой видеоролик Билык назвала "Снег в крови у твоих дверей". В нем певица использовала документальные кадры вторжения ВС РФ в Украину, а также анимацию. В первые секунды зрителям в виде мультипликации показывают, как на украинские города летят российские бомбы. После этого идет подборка кадров, снятых в населенных пунктах на Донбассе, которые пострадали от российской агрессии. На них можно увидеть обстрел роддома в Мариуполе, кадры из оккупированного Донецка, видеоотрывки, на которых военные вытаскивают из-под завалов мирных жителей, среди которых — и дети.

Ролик сопровождается стихом, который украинская артистка написала, как ответ на выступление Киркорова с ее песней. В нем есть такие слова:

Ты смотрел на себя вчера?

Отражение видел ты?

Посмотреть на себя пора!

"Гений" срама и наготы!

Песню сколько уж лет поешь?!

Но не понял ты только суть…

Если в сердце ворвалась ложь…

То порядочность не вернуть…

Ты поешь для того, кто мой…

На рассвете разрушил дом…

Распыляешься пред ордой,

Что растопчет тебя потом!

Украина стоит в слезах,

Ты глумишься сейчас над ней!

Бог накажет на небесах…

"Снег" в крови у твоих дверей…

Каждый раз ,когда ты поешь…

Вспоминай мой печальный взгляд…

Душу дьяволу продаешь…

……..

Но ее не вернешь назад…

В комментариях пользователи соцсети поддержали Ирину Билык и высказали ей благодарность за сознательную гражданскую позицию. В частности, под постом артистки они оставили следующие комментарии:

Киркоров посетил Горловку! Спасибо, Ирина, за такой ответ.

Очень сильно и не представляю как Вам больно слышно ее там и от этого…

Ирочка, поддерживаю тебя! Достойный ответ!!! Сильно! Он найдет свое наказание, бумерангом вернется.

Как только смеет, эта мерзость, в это время петь Ваши песни? чудовище в перьях…

Боже, Ирина как это круто! Киркоров уже давно упал на дно.

Напомним, ранее стало известно, что Филипп Киркоров 13 февраля отправился в оккупированную Горловку выступать перед российскими военными. Ранее оккупированную Донецкую область посетил Дима Билан. У обоих артистов начались проблемы после участия в "почти голой вечеринке" Насти Ивлеевой.

Тем временем так называемые "казаки ДНР" возмутились приездом Филиппа Киркорова и теперь требуют отмены его выступлений. Местные боевики возмущаются тем фактом, что к ним приехал российский певец, участвующий в "различных сомнительных вечеринках".