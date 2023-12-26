Филиппа Киркорова начали вырезать из новогодних шоу после участия в "голой вечеринке" Ивлеевой

После того как вечеринка стала скандальной Киркоров сразу же начал отбеливать свою репутацию.

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56-летний певец путинист Филипп Кирокоров попал в громкий скандал из-за участия в "голой вечеринке", которую устроила известная блогер и бывшая телеведущая тревелшоу "Орел и решка" Настя Ивлеева. Об этом пишут российские издания.

Из-за участия в этом мероприятии народному артисту придется поплатиться. По информации издания "База", сейчас поднимается вопрос на телеканалах вырезать участие поп-короля во всех программах. Первыми на этот шаг решились продюсеры канала НТВ.

В частности, руководство канала требует сделать альтернативную версию шоу "Маска" без Киркорова. По словам источника на НТВ, от кого именно руководство канала получило указание вырезать Филиппа Бедросовича — неизвестно, но причину продюсерам обозначили четко: голая вечеринка у Ивлеевой.

Вырезать артиста из передачи пришлось срочно: новая версия должна была быть готова к 31 декабря. Качество шоу, по словам источника, из-за этого сильно упало, но другого варианта нет: замену просто не успели бы снять.

Впрочем, указание вырезать Киркорова было сделано до того, как Киркоров обнародовал свои извинения в которых признался, что ничего не знал о вечеринке и согласился приехать туда только потому, что когда-то Ивлеева снималась в его клипе. Киркоров отметил, что как только он понял, что происходит, сразу же ушел оттуда.

Он отметил, что это была его ошибка и что он патриот своей страны и не имел никаких плохих намерений. Однако, как бы там ни было, но вечеринка нанесла удар по его репутации. Но все же возможно, что после его извинений еще все отыграют назад.

Отметим, что 20 декабря Филипп Киркоров вместе с другими звездами засветился на голой вечеринке, которая прошла в московском клубе Мутабор. Тусовку, организованную Ивлеевой, резко осудили общественные деятели. Депутат Госдумы попросил руководство главных каналов вырезать из эфира участников вечеринки.

Напомним, Алена Мозговая показала, как выросла ее 8-летняя дочь от Дэвида Аксельрода.