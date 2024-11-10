От сердечного приступа умер секретарь Шамана Антон Коробков-Землянский. В последнее время он часто волновался на работе и имел нервные срывы, рассказали в СМИ.

В Москве умер секретарь Шамана, который поддерживает войну в Украине, Антон Коробков-Землянский, ему было 40 лет. Об этом сообщило российское издание Mash 10 ноября.

"Накануне вечером он внезапно начал задыхаться в квартире на проспекте Мира в Москве. Жена позвонила в скорую, прибывшие медики не смогли спасти мужчину", — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что он умер от сердечного приступа. Раньше у него не было проблем с сердцем, но в последнее время от часто переживал на работе, имел нервные срывы.

"Буквально позавчера произошел скандал: слова Коробкова-Землянского неправильно поняли, ему пришлось оправдываться за публикации в СМИ. На фоне этого он сильно разволновался", — отметили в СМИ.

Умер секретарь Шамана: что известно об Антоне Коробкове-Землянском

В 2015-2017 годах Антон Коробклв-Землянский был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года работал с певцом Shaman. Также он успел поработать на радио "Европа плюс", "Русское радио", делал медиапроекты для российских телеканалов.

Антон Коробков-Землянский и Филипп Киркоров Антон Коробков-Землянский и Shaman

Коробков-Землянский называл себя "кремлеботом, ультраватником, турбопатриотом". В начале полномасштабного вторжения он заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы "проводит денацификацию и декоммунизацию Украины".

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Она умерла после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

30 октября в СМИ рассказали о смерти звезды сериала "Друзья", американской актрисы Тери Гарр. В частности, это произошло 29 октября в Лос-Анджелесе в окружении семьи и друзей.