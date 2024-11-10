Від серцевого нападу помер секретар Шамана Антон Коробков-Землянський. Останнім часом він часто хвилювався на роботі та мав нервові зриви, розповіли в ЗМІ.

У Москві помер секретар Шамана, який підтримує війну в Україні, Антон Коробков-Землянський, йому було 40 років. Про це повідомило російське видання Mash 10 листопада.

"Напередодні ввечері він раптово почав задихатися у квартирі на проспекті Миру в Москві. Дружина зателефонувала у швидку, медики, що прибули, не змогли врятувати чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зауважили, що він помер від серцевого нападу. Раніше в нього не було проблем з серцем, але останнім часом від часто переживав на роботі, мав нервові зриви.

"Буквально позавчора стався скандал: слова Коробкова-Землянського неправильно зрозуміли, йому довелося виправдовуватись за публікації у ЗМІ. На тлі цього він сильно розхвилювався", — зазначили в ЗМІ.

Помер секретар Шамана: що відомо про Антона Коробкова-Землянського

У 2015-2017 роках Антон Коробклв-Землянський був прессекретарем Філіпа Кіркорова, а з 2022 року працював зі співаком Shaman. Також він встиг попрацювати на радіо "Европа плюс", "Русское радио", робив медіапроєкти для російських телеканалів.

Антон Коробков-Землянський і Філіп Кіркоров Антон Коробков-Землянський і Shaman

Коробков-Землянський називав себе "кремлеботом, ультраватником, турбопатріотом". На початку повномасштабного вторгнення він заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито "проводить денацифікацію та декомунізацію України".

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