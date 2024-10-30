Номінували на "Оскар" та довго хворіла: померла зірка серіалу "Друзі" Тері Гарр

Акторка довгий час хворіла на розсіяний склероз та в січні 2007 року перенесла операцію з видалення аневризми.

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Зірка серіалу "Друзі" та кінокомедії "Тутсі", американська акторка, номінантка на премію "Оскар" Тері Гарр померла у віці 79 років. Про це пише Associated Press з посиланням на її менеджера Гайді Шеффера.

Зазначається, що Тері Гарр померла у вівторок, 29 жовтня, Лос-Анджелесі в "оточенні сім'ї та друзів". Причиною смерті стало захворювання центральної нервової системи – розсіяний склероз, з яким жінка боролася багато років. Вона публічно розповідала про свій діагноз, аби підвищити обізнаність щодо нього. В останні роки акторка мала додаткові проблеми зі здоров’ям і в січні 2007 року перенесла операцію з видалення аневризми.

Акторка Тері Гарр: що про неї відомо

Як повідомляє The Guardian, акторка народилася 11 грудня 1944 року в штаті Огайо (США). Свою кар'єру вона розпочала в молодому віці, спочатку з'являючись \у ролі танцівниці в різножанрових фільмах та естрадних шоу.

"Я завжди обурювалася тим фактом, що я була "статисткою", тому що тоді, працюючи над мюзиклами, вам доводилося вчитися 10 років, щоб стати танцівницею.А коли ви нарешті отримували роль танцівниці у фільмі, вас записували в масовку", — розповідала жінка в одному з інтерв'ю.

Першу значну роль Тері Гарр отримала в 1968 році у фільмі "Голова", після чого її кар'єра стрімко пішла вверх. Однією з найвизначніших ролей акторки стала роль Сенді Лестер у кінокомедії "Тутсі", яка принесла знаменитості номінацію на премію "Оскар".

У 1990-х Тері Гарр можна було побачити в фільмі "Тупий і ще тупіший". Також вона відома по серіалу "Друзі", де артистка відіграла маму Фібі.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо, що напередодні пішов з життя актор Метью Перрі. Тіло актора знайшли у джакузі.

Пізніше Офіс судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес постановив, що основною причиною смерті був кетамін. Актор приймав препарат через свого постійного лікаря.

Згодом стало відомо, що лікар Марк Чавес, один із двох медиків, обвинувачених у зв'язку зі смертю актора Меттью Перрі, визнав себе винним у незаконному розповсюдженні кетаміну. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.