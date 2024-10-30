Номинировали на "Оскар" и долго болела: умерла звезда сериала "Друзья" Терри Гарр

Актриса долгое время болела рассеянным склерозом и в январе 2007 года перенесла операцию по удалению аневризмы.

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Звезда сериала "Друзья" и кинокомедии "Тутси", американская актриса, номинантка на премию "Оскар" Тери Гарр умерла в возрасте 79 лет. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на ее менеджера Хайди Шеффера.

Отмечается, что Тери Гарр умерла во вторник, 29 октября, в Лос-Анджелесе в "окружении семьи и друзей". Причиной смерти стало заболевание центральной нервной системы — рассеянный склероз, с которым женщина боролась много лет. Она публично рассказывала о своем диагнозе, чтобы повысить осведомленность о нем. В последние годы актриса имела дополнительные проблемы со здоровьем и в январе 2007 года перенесла операцию по удалению аневризмы.

Актриса Терри Гарр: что о ней известно

Как сообщает The Guardian, актриса родилась 11 декабря 1944 года в штате Огайо (США). Свою карьеру она начала в молодом возрасте, сначала появляясь в роли танцовщицы в разножанровых фильмах и эстрадных шоу.

"Я всегда возмущалась тем фактом, что я была "статисткой", потому что тогда, работая над мюзиклами, вам приходилось учиться 10 лет, чтобы стать танцовщицей, а когда вы наконец получали роль танцовщицы в фильме, вас записывали в массовку", — рассказывала женщина в одном из интервью.

Первую значительную роль Терри Гарр получила в 1968 году в фильме "Голова", после чего ее карьера стремительно пошла вверх. Одной из самых выдающихся ролей актрисы стала роль Сэнди Лестер в кинокомедии "Тутси", которая принесла знаменитости номинацию на премию "Оскар".

В 1990-х Терри Гарр можно было увидеть в фильме "Тупой и еще тупее". Также она известна по сериалу "Друзья", где артистка отыграла маму Фиби.

Напомним, 29 октября стало известно, что накануне ушел из жизни актер Мэтью Перри. Тело актера нашли в джакузи.

Позже Офис судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес постановил, что основной причиной смерти был кетамин. Актер принимал препарат через своего постоянного врача.

Впоследствии стало известно, что врач Марк Чавес, один из двух медиков, обвиняемых в связи со смертью актера Мэттью Перри, признал себя виновным в незаконном распространении кетамина. Ему грозит 10 лет лишения свободы.