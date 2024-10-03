Один из подозреваемых в смерти Мэттью Перри признал себя виновным

Доктор Марк Чавес уже прекратил медицинскую практику и отдал властям свой паспорт. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

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53-летний врач Марк Чавес , один из двух медиков, обвиняемых в связи со смертью актера Мэттью Перри, признал себя виновным по одному пункту обвинения: в незаконном распространении кетамина, сообщает CNN. Доктор, которому грозит 10 лет тюрьмы, пошел на это в рамках соглашения о признании вины во время явки в суд в Лос-Анджелесе. Этот срок является максимальным рекомендуемым наказанием, указанным в соглашении о признании вины. Судья озвучит ему свой приговор 2 апреля 2025 года.

Перед судебным заседанием в среду Чавес, получивший медицинскую степень в 2004 году в Медицинской школе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, согласился прекратить медицинскую практику и передал властям свой паспорт.

Доктор Марк Чавес

Прокуроры предложили Чавесу и двум другим лицам меньшие обвинения в обмен на их сотрудничество в преследовании двух целей, которые они считают более ответственными за смерть от передозировки: еще одного врача и предполагаемого дилера Джасвин Сангхи, которая, как они говорят, была известна как "королева кетамина" Лос-Анджелеса.

Во время судебного заседания в прошлом месяце Чавес признал обвинения и отказался от своего права на обвинительное заключение большого жюри. Его адвокат убеждал суд, что его клиент "невероятно раскаивается" и "пытается сделать все возможное, чтобы исправить несправедливость, которая произошла".

Согласно судебным документам, Чавес обвиняется в предоставлении доктору Сальвадору Пласенсии, который также обвиняется в связи со смертью Перри и ранее не признавал себя виновным, кетамина, выданного Перри по поддельному рецепту.

Пласенсия и Чавес входят в число пяти человек, которым были предъявлены обвинения в связи со смертью любимого актера. Личный помощник Перри Кеннет Ивамаса и знакомый Перри Эрик Флеминг также были обвинены и, как и Чавес. Они сотрудничали с прокурорами и будут судиться вместе. Судебный процесс над ними должен начаться 4 марта 2025 года, а предварительное слушание — 19 февраля.

Флеминг, который признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и одному пункту обвинения в распространении кетамина, повлекшему смерть, и Ивамаса, признавший себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина, повлекшему смерть, тоже услышат свои приговоры в ближайшие несколько месяцев.

54-летний Перри был найден мертвым его помощником Ивамасой 28 октября прошлого года в своем джакузи. Позже Офис судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес постановил, что основной причиной смерти был кетамин. Актер принимал препарат через своего постоянного врача, но не по назначению лечения депрессии, которое становится все более распространенным.

Ранее Фокус писал, что девушка Мэттью Перри рассказала об их разрыве.