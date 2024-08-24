"Не могла смотреть, как он умирает": девушка Мэттью Перри рассказала об их разрыве (фото)

По словам Кейти Эдвардс, она состояла с Мэттью Перри в романтических и деловых отношениях. Но, несмотря на тесную связь, решила с ним расстаться.

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Бывшая девушка канадо-американского актера Мэттью Перри и его ассистент Кейти Эдвардс рассказала о разрыве с ним. В интервью The Mirror US она призналась, что бросила звезду "Друзей", потому что "не могла смотреть, как он умирает".

После серии арестов, связанных с его трагической смертью знаменитого актера, его бывшая возлюбленная 47-летняя Кейти, поделилась воспоминаниями о времени, проведенном со звездой. По ее словам, борьба Мэтью с наркотической зависимостью, которые, как она видела, достигли ужасающих высот. Несмотря на их тесную связь, она призналась, что в конце концов не смогла вынести рабочих или романтических отношений с ним.

Кейти Эдвардс, бывшая девушка Мэтью Перри Фото: Скриншот из YouTube

"Мэттью платил мне очень хорошо, как своему помощнику, но в какой-то момент он стал настолько плох, что у меня не осталось выбора, кроме как отказаться от этой зарплаты. Я знала, что не смогу смотреть, как он умирает. Я никогда не смогла бы жить с этим", — поделилась Кейти. Она добавила: "Было так много бессонных ночей, что я приходила домой, просыпалась в четыре утра и писала ему: "Ты жив? Ты жив? Просто ответь. Отправь мне смайлик. Отправь мне что-нибудь, что ты рядом". Я не могла спать по ночам, зная, что он делает".

В январе 2011 года Эдвардс удалось отправить Перри в реабилитационный центр: "Я сказала: "Я больше этим не занимаюсь, Мэттью, мне жаль, что ты будешь меня ненавидеть, но мы отправим тебя в реабилитационный центр".

Но избежать трагедии не удалось. 28 октября актер сериала "Друзья" в возрасте 54 лет был обнаружен мертвым в своей квартире. Позднее в отчете коронера было установлено, что Перри скончался из-за "острого воздействия кетамина".

Напомним, 16 августа сообщалось о том, что пять человек, включая двух врачей и ассистента Мэттью Перри, арестованы по подозрению в причастности к его смерти. Следствие выяснило, что на зависимости актера от кетамина наживались его помощники и несколько врачей.