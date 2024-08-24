"Не могла дивитися, як він помирає": дівчина Меттью Перрі розповіла про їхній розрив (фото)

За словами Кейті Едвардс, вона перебувала з Меттью Перрі в романтичних і ділових стосунках. Але, незважаючи на тісний зв'язок, вирішила з ним розлучитися.

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Колишня дівчина канадо-американського актора Меттью Перрі та його асистентка Кейті Едвардс розповіла про розрив із ним. В інтерв'ю The Mirror US вона зізналася, що кинула зірку "Друзів", бо "не могла дивитися, як він помирає".

Після серії арештів, пов'язаних із трагічною смертю знаменитого актора, його колишня кохана 47-річна Кейті, поділилася спогадами про час, проведений із зіркою. За її словами, боротьба Метью з наркотичною залежністю, які, як вона бачила, досягли жахливих висот. Попри їхній тісний зв'язок, вона зізналася, що врешті-решт не змогла витерпіти робочих чи романтичних стосунків із ним.

Кейті Едвардс, колишня дівчина Метью Перрі Фото: Скриншот из YouTube

"Меттью платив мені дуже добре, як своєму помічнику, але в якийсь момент він став настільки поганий, що у мене не залишилося вибору, окрім як відмовитися від цієї зарплати. Я знала, що не зможу дивитися, як він помирає. Я ніколи не змогла б жити з цим", — поділилася Кейті. Вона додала: "Було так багато безсонних ночей, що я приходила додому, прокидалася о четвертій ранку і писала йому: "Ти живий? Ти живий? Просто відповідай. Надішли мені смайлик. Відправ мені що-небудь, що ти поруч". Я не могла спати ночами, знаючи, що він робить".

У січні 2011 року Едвардс вдалося відправити Перрі в реабілітаційний центр: "Я сказала: "Я більше цим не займаюся, Меттью, мені шкода, що ти будеш мене ненавидіти, але ми відправимо тебе в реабілітаційний центр".

Але уникнути трагедії не вдалося. 28 жовтня актора серіалу "Друзі" у віці 54 років виявили мертвим у своїй квартирі. Пізніше у звіті коронера було встановлено, що Перрі помер через "гострий вплив кетаміну".

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося про те, що п'ятьох осіб, включно з двома лікарями й асистентом Меттью Перрі, заарештовано за підозрою в причетності до його смерті. Слідство з'ясувало, що на залежності актора від кетаміну наживалися його помічники і кілька лікарів.