Один із підозрюваних у смерті Меттью Перрі визнав себе винним

Доктор Марк Чавес уже припинив медичну практику і віддав владі свій паспорт. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

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53-річний лікар Марк Чавес, один із двох медиків, обвинувачених у зв'язку зі смертю актора Меттью Перрі, визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення: у незаконному розповсюдженні кетаміну, повідомляє CNN. Лікар, якому загрожує 10 років в'язниці, пішов на це в межах угоди про визнання провини під час явки до суду в Лос-Анджелесі. Цей термін є максимальним рекомендованим покаранням, зазначеним в угоді про визнання провини. Суддя озвучить йому свій вирок 2 квітня 2025 року.

Перед судовим засіданням у середу Чавес, який здобув медичний ступінь 2004 року в Медичній школі Девіда Геффена в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, погодився припинити медичну практику і передав владі свій паспорт.

Доктор Марк Чавес

Прокурори запропонували Чавесу і двом іншим особам менші звинувачення в обмін на їхню співпрацю в переслідуванні двох цілей, які вони вважають більш відповідальними за смерть від передозування: ще одного лікаря і імовірної дилерки Джасвін Сангхи, котра, як вони кажуть, була відома як "королева кетаміну" Лос-Анджелеса.

Під час судового засідання минулого місяця Чавес визнав звинувачення і відмовився від свого права на обвинувальний висновок великого журі. Його адвокат переконував суд, що його клієнт "неймовірно кається" і "намагається зробити все можливе, щоб виправити несправедливість, що сталася".

Згідно із судовими документами, Чавеса звинувачують у наданні доктору Сальвадору Пласенсії, якого також звинувачують у зв'язку зі смертю Перрі і який раніше не визнавав себе винним, кетаміну, виданого Перрі за підробленим рецептом.

Пласенсія і Чавес входять до числа п'яти осіб, яким висунули звинувачення у зв'язку зі смертю улюбленого актора. Особистий помічник Перрі Кеннет Івамаса і знайомий Перрі Ерік Флемінг також були звинувачені і, як і Чавес, вони співпрацювали з прокурорами і судитимуться разом. Судовий процес над ними має розпочатися 4 березня 2025 року, а попереднє слухання — 19 лютого.

Флемінг, який визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою розповсюдження кетаміну та одним пунктом обвинувачення у розповсюдженні кетаміну, що призвело до смерті, та Івамаса, який визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою розповсюдження кетаміну, що призвело до смерті, теж почують свої вироки в найближчі кілька місяців.

54-річний Перрі був знайдений мертвим його помічником Івамасою 28 жовтня минулого року у своєму джакузі. Пізніше Офіс судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес постановив, що основною причиною смерті був кетамін. Актор приймав препарат через свого постійного лікаря, але не за призначенням лікування депресії, яке стає дедалі поширенішим.

Раніше Фокус писав, що дівчина Меттью Перрі розповіла про їхній розрив.