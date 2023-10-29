Зірка серіалу "Друзі" актор Метью Перрі помер на 55 році життя: що відомо

Тіло голлівудського актора знайшли в джакузі у його будинку. Раніше сам Перрі зізнавався, що мав проблеми зі вживанням наркотиків.

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У Лос-Анджелесі 28 жовтня помер зірка серіалу "Друзі" актор Метью Перрі. Його тіло знайшли співробітники правоохоронних органів у джакузі його будинку. Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Журналісти з посиланням на свої джерела в силових структурах пишуть, що поліцейські приїхали в будинок актора близько 16:00 і знайшли його непритомним. Як виявилося, Перрі лежав у джакузі вже мертвим. Слідчі органи почали розслідування й поки що про причини смерті не повідомляють, проте примітно, що інцидентом займаються детективи відділу з розслідування вбивств, пов'язаних із пограбуваннями Департаменту поліції Лос-Анджелеса.

Представники компанії Warner Brosers уже відреагували на смерть актора та висловили родині, близьким і всім його відданим шанувальникам свої співчуття.

"Ми вражені смертю нашого дорогого друга Меттью Перрі. Меттью був неймовірно талановитим актором і невід'ємною частиною сім'ї Warner Bros. Television Group. Вплив його комедійного генія відчувався в усьому світі, і його спадщина житиме в серцях багатьох людей. Це дуже важкий день", — ідеться в заяві компанії.

Також співчуття висловили й представники телекомпанії NBC, яка транслювала всі 10 сезонів серіалу. За їхніми словами, Перрі дарував радість сотням мільйонів людей по всьому світу завдяки своїй бездоганній комедійній грі та гострому розуму.

Метью Перрі — талановитий актор

Меттью Перрі народився 19 серпня 1969 року в місті Вільямстаун, що в штаті Массачусетс. Його кар'єра в Голлівуді почалася в 1980-х роках, а в 1994 він почав зніматися в культовому серіалі "Друзі" — за 10 років було знято 236 серій.

Перрі був відомий своєю гумористичною майстерністю, тому багато хто його вважав талановитим комедійним актором. На початку 2000-х Перрі працював також на телебаченні та зіграв дві ролі в серіалах "Еллі Макбіл" і "Західне крило". За роль в останньому актор був двічі номінований на премію "Еммі" в категорії "Найкращий запрошений актор у драматичному телесеріалі".

Кадр із серіалу "Друзі"

Ходили чутки, що Перрі захопився алкоголем і наркотиками. Уже 2022 року він дав інтерв'ю виданню People, у якому розповів про свої згубні звички. Перрі зізнався, що 2018 року на два тижні потрапив у кому та мало не помер через надмірне вживання опіоїдів, після чого протягом 9 місяців йому довелося відновлювати своє здоров'я.

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"Коли мене вперше госпіталізували, лікарі сказали родині, що моя можливість вижити — 2%. Мене під'єднали до ЕКМО. Зазвичай після такого не виживають. Тієї ночі п'ятьох людей було під'єднано до апарата ЕКМО, інші четверо померли, а я вижив", — розповів він журналістам.

Нагадаємо, ще нещодавно, точніше 18 жовтня, 54-річний Меттью Перрі показав рідкісне фото зі своїм батьком. На знімку голлівудський актор стоїть із Джоном Беннетом Перрі, який також знімався в деяких відомих стрічках — "День незалежності" і "Джордж із джунглів".