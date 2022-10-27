Меттью Перрі був закоханий у Дженніфер Еністон

Акторка постійно відмовляла колезі, через що актор часто страждав.

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53-річний американський актор Меттью Перрі свого часу був закоханий у свою колегу по цеху Дженніфер Еністон. Про це пише Сosmopolitan.

Акторка грецького походження та Перрі познайомилися ще до зйомок культового серіалу "Друзі", завдяки якому вони і стали широко популярними. Меттью Перрі, який зіграв на екрані Чендлера, відчув симпатію до "Рейчел" з першого погляду та боровся зі своїми почуттями протягом десяти років створення ситкому.

Меттью Перрі кілька разів запрошував колишню дружину Бреда Пітта на побачення, проте вона завжди люб'язно відмовляла та просила залишитися з колегою друзями.

Актор зізнався, що дуже страждав через постійні відмови Дженніфер. І лише коли акторка почала зустрічатися з Бредом Піттом, Перрі змирився зі своєю поразкою.

"[Дженніфер] відмовилася (це дуже ускладнило зустріч з нею), але сказала, що хотіла б бути зі мною друзями, і я відреагував на це, викрикнувши: "Ми не можемо "Дружити!".

[ + – ] Дженніфер Еністон та Меттью Перрі

На екрані Меттью Перрі зустрічався, а згодом одружився з Монікою Геллер (Кортні Кокс).

[ + – ] Меттью Перрі та Кортні Кокс

Щодо Дженніфер Еністон, то її екранний коханий Рос (Девід Швіммер) також зізнавався свого часу у почуттях до акторки. Втім, вона була одружена двічі — з Бредом Піттом та Джастіном Теру.

Нагадаємо, Меттью Перрі розповів, чому закінчив романтичні стосунки з Джулією Робертс у 90-х.

Також Фокус писав про найважчий період у житті Меттью Перрі, під час якого актор ледь не помер від наслідків наркотичної залежності.