Мэттью Перри был влюблен в Дженнифер Энистон

Актриса постоянно отказывала коллеге, из-за чего актер часто страдал.

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53-летний американский актер Мэттью Перри в свое время был влюблен в свою коллегу по цеху Дженнифер Энистон. Об этом пишет Сosmopolitan.

Актриса греческого происхождения и Перри познакомились еще до съемок культового сериала "Друзья", благодаря которому они и стали широко популярны. Мэттью Перри, сыгравший на экране Чендлера, испытал симпатию к "Рейчел" с первого взгляда и боролся со своими чувствами в течение десяти лет создания ситкома (1994-2004).

Мэттью Перри несколько раз приглашал бывшую жену Брэда Питта на свидание, однако она всегда любезно отказывала и просила остаться с коллегой друзьями.

Актер признался, что очень страдал из-за постоянных отказов Дженнифер. И только когда актриса начала встречаться с Брэдом Питтом, Перри смирился со своим поражением.

"[Дженнифер] отказалась (это очень усложнило встречу с ней), но сказала, что хотела бы быть со мной друзьями, и я отреагировал на это, выкрикнув: "Мы не можем "дружить!".

[ + – ] Дженнифер Энистон и Мэттью Перри

На экране Мэттью Перри встречался, а впоследствии женился на Монике Геллер (Кортни Кокс).

[ + – ] Мэттью Перри и Кортни Кокс

Что касается Дженнифер Энистон, то ее экранный возлюбленный Росс (Дэвид Швиммер) также признавался в свое время в чувствах к актрисе. Впрочем, она была замужем дважды — с Брэдом Питтом и Джастином Теру.

Напомним, Мэттью Перри рассказал, почему закончил романтические отношения с Джулией Робертс в 90-х.

Также Фокус писал о самом тяжелом периоде в жизни Мэттью Перри, во время которого актер чуть не умер от последствий наркотической зависимости.