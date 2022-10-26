Мэттью Перри признался, почему бросил Джулию Робертс

В 90-х Мэттью Перри и Джулия Робертс несколько месяцев встречались.

Related video

53-летний американский актер Мэттью Перри признался, почему разошелся с Джулией Робертс. Об этом пишет CNN.

Звезда культового сериала "Друзья" вспомнил свой яркий роман с американской актрисой Джулией Робертс в мемуарах "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". В 90-х звездная пара несколько месяцев встречалась, однако в один момент Мэттью Перри решил закончить романтические отношения.

"Через два месяца я был свободен. Отношений с Джулией было слишком много для меня. Я был уверен, что она расстанется со мной. А почему нет?" – поделился Перри, добавив, что в тот период его было очень мало, поскольку актер постоянно был занят на съемках.

"Меня невозможно было любить", — признался бывший возлюбленный Джулии Робертс.

[ + – ] Джулия Робертс в фильме "Красотка" Фото: Скриншот

Именно поэтому американский актер в 90-х решил первым закончить роман с "красивой и прекрасной Джулией Робертс". Впрочем, знаменитая актриса очень удивилась внезапному расставанию, по словам Перри.

До последнего звезда "Друзей" не мог поверить, что встречается с Робертс. Она появилась в нескольких эпизодах культового сериала.

А в начале 1996 Мэттью Перри и Джулия Робертс вместе провели новогодние каникулы с семьей актрисы.

[ + – ] Джулия Робертс в "Друзьях"

Кроме Джулии Робертс, более чем за 200 серий "Друзей" в проекте приняли участие Брэд Питт, Шон Пенн, Брюс Уиллис, Алек Болдуин и другие голливудские знаменитости.

Напомним, Дженнифер Энистон спасла жизнь Мэттью Перри.

Также Фокус писал о цене трезвости Мэттью Перри и его лечения от наркотической зависимости.