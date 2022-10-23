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Стиль жизни

Дженнифер Энистон спасла жизнь Мэттью Перри

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Фото: Скриншот | Дженнифер Энистон

"Друзья" на экране остаются в хороших отношениях и после окончания съемок культового сериала.

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53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон в свое время спасла жизнь коллеге по цеху Мэттью Перри. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Звезда сериала "Друзья" поддержала 53-летнего американского актера, когда он переживал один из самых тяжелых периодов в своей жизни и чуть не умер. Энистон одна из первых протянула руку помощи Мэттью Перри, когда он страдал от наркотической зависимости, из-за которой его здоровье претерпело серьезных трансформаций.

Звезда греческого происхождения обратила внимание на серьезные проблемы "Чендлера" и попросила его обратиться за помощью к врачам. После этого актер долгое время провел в больнице и две недели находился в коме, из которой едва выбрался в живых. И хотя жизни Перри сейчас ничего не угрожает, то время он вспоминает с особыми эмоциями, благодаря тех, кто оказался рядом и подал руку помощи.

Сериал "Друзья" Fullscreen
Сериал "Друзья"

"Меня посадили на аппарат ЭКМО, запускающий работу сердца и легких. После этого никто не выживает", — рассказывал американский актер.

Кроме этого, Дженнифер Энистон находится в хороших отношениях с актрисой Кортни Кокс (Моника Геллер). Знаменитости часто делятся общими фотографиями и поддерживают друг друга в сложные периоды.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс Fullscreen
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Напомним, 53-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о примирении с бывшим мужем.

Также Фокус подробнее писал о периоде жизни Мэттью Перри, в котором он боролся с наркотической зависимостью и ее последствиями.