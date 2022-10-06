Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о примирении с бывшим мужем (фото)

Знаменитость была замужем два раза.

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53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о примирении со своим бывшим мужем. Об этом пишет The News.

Накануне звезду культового сериала "Друзья" заметили на ужине с ее бывшим возлюбленным, 51-летним американским актером Джастином Теру. Пару "поймали" в ресторане израильской кухни Laser Wolf в Нью-Йорке. К экс-супругам присоединились их звездные друзья — телеведущий Джимми Киммел, актер Джон Хэмм и радиоведущий Говард Стерн с женой.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Джастин Теру во время ужина. Фото: соцсети

Актриса греческого происхождения и Джастин Теру поженились в 2015, однако через два года звездный союз распался. До этого Дженнифер Энистон была женой голливудского актера Брэда Питта около пяти лет. В 2005 первый муж актрисы бросил ее ради Анджелины Джоли, которая специально заказала у папарацци скандальную фотосессию на пляже в Кении.

[ + – ] Дженнифер Энистон

После развода Дженнифер Энистон сохранила дружеские отношения с Джастином Теру, однако они довольно редко виделись. Поэтому общий ужин с друзьями вызвал надежду у фанатов звезды "Друзей" на их примирение.

Напомним, Дженнифер Энистон ранее призналась в любви к другому известному актеру, не ответившему ей взаимностью.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе 2022, который накануне продемонстрировала 53-летняя Дженнифер Энистон.