Дженніфер Еністон спровокувала чутки про примирення з колишнім чоловіком (фото)

Знаменитість була заміжньою два рази.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон спровокувала чутки про примирення зі своїм колишнім чоловіком. Про це пише The News.

Напередодні зірку культового серіалу "Друзі" помітили під час вечері з її колишнім коханим, 51-річним американським актором Джастіном Теру. Пару "зловили" в ресторані ізраїльської кухні Laser Wolf у Нью-Йорку. До експодружжя приєдналися їхні зіркові друзі — телеведучий Джиммі Кіммел, актор Джон Гемм та радіоведучий Говард Стерн з дружиною.

[ + – ] Дженніфер Еністон та Джастін Теру під час вечері. Фото: соцмережі

Акторка грецького походження та Джастін Теру одружилися у 2015, проте за два роки зірковий союз розпався. До цього Дженніфер Еністон була дружиною голлівудського актора Бреда Пітта близько п'яти років. У 2005 перший чоловік акторки покинув її заради Анджеліни Джолі, яка спеціально замовила в папараці скандальну фотосесію на пляжі в Кенії.

[ + – ] Дженніфер Еністон

Після розлучення Дженніфер Еністон зберегла дружні стосунки з Джастіном Теру, проте вони доволі рідко бачилися. Тому спільна вечеря з друзями викликала надію у фанатів зірки "Друзів" на їхнє примирення.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон раніше зізналася в коханні до іншого відомого актора, який не відповів їй взаємністю.

Також Фокус писав про стильний осінній образ 2022, який напередодні продемонструвала 53-річна Дженніфер Еністон.