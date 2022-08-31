Знаменитість намагається всіляко підтримувати зв'язок зі своїм фаворитом.

53-річна американська акторка Дженніфер Еністон закохалася у відомого актора. Про це пише Heatword.

Зірка культового серіалу "Друзі" має почуття до американського актора Джона Гемма, найбільш відомого зі роллю Дона Дрейпера у серіалі "Божевільні".

Як відомо, знаменитості знайомі особисто уже кілька років. Проте вони не змогли побудувати романтичні стосунки через завантажені робочі графіки. Проте наразі серце 51-річного актора належить 34-річній Анні Оцеолі, з якою вони зустрічаються близько двох років.

Тим часом колишня дружина Бреда Пітта шукає нових шляхів для побудови стосунків з Джоном. Ходять чутки, що вона стала виконавчим продюсером серіалу "Ранкове шоу" та наполягла, аби її фаворита взяли у третій сезон проєкту.

[ + – ] Дженніфер Еністон

За словами інсайдерів видання, 53-річна Дженніфер Еністон заявляла, що Джон Хемм повинен приєднатися до зйомок шоу, оскільки він чудовий актор та може створити приємну атмосферу на знімальному майданчику.

[ + – ] Джон Гемм

"Джен сподівається подружитися з Джоном, а згодом почекати і подивитися, як буде розвиватися динаміка між ними. Вона хоче розпалити іскру, яку відчула в минулому", — зазначає інсайдер.

Дженніфер Еністон була одружена з Бредом Піттом з 2000 по 2005, а згодом з актором Джастіном Теру (2015-2017). Довгий час акторка грецького походження була сама, проте нещодавно заявила, що готова будувати нові романтичні стосунки.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон поділилася пляжним знімком.

Також Фокус писав про ідеальні пляжні образи для відпочинку на березі океану, які напередодні продемонструвала Дженніфер Еністон.