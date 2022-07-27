Дженніфер Еністон поділилася пляжним знімком (фото)

Знаменитість регулярно займається спортом та дотримується особливої дієти.

53-річна американська акторка Дженніфер Еністон поділилася фото з пляжного відпочинку. Новий знімок зірка серіалу "Друзі" показала своїм десяткам мільйонам підписників в Instagram.

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Акторка грецького походження показала, як відпочиває на пляжі на фоні океану в сонцезахисних окулярах та капелюсі з широкими крисами.

Підписники Еністон одразу засипали її схвальними коментарями та компліментами.

"Сонячна богиня", "Поцілована сонцем", "тобі точно 53?", "неперевершена", — пишуть фоловери колишньої дружини Бреда Пітта.

У свою чергу Дженніфер Еністон лаконічно підписала сонячний знімок трьома смайликами: "👋🏼☀️❤️".

[ + – ] Дженніфер Еністон відпочиває на пляжі

Як відомо, Еністон регулярно займається спортом та дотримується особливої дієти — акторка надає перевагу білку (рибі та овочам).

Нагадаємо, 53-річну Дженніфер Еністон звинуватили в лицемірстві. Акторка різко висловилася про сучасних зірок.

Також Фокус писав про ймовірне відновлення роману між Дженніфер Еністон та її колишнім чоловіком, голлівудським актором Бредом Піттом. Спочатку колишнє подружжя провело час у Парижі, а згодом виявилось, що Пітт подарував своїй екскоханій маєток за 79 млн доларів.