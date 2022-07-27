Дженніфер Еністон поділилася пляжним знімком (фото)
Знаменитість регулярно займається спортом та дотримується особливої дієти.
53-річна американська акторка Дженніфер Еністон поділилася фото з пляжного відпочинку. Новий знімок зірка серіалу "Друзі" показала своїм десяткам мільйонам підписників в Instagram.
Акторка грецького походження показала, як відпочиває на пляжі на фоні океану в сонцезахисних окулярах та капелюсі з широкими крисами.
Підписники Еністон одразу засипали її схвальними коментарями та компліментами.
"Сонячна богиня", "Поцілована сонцем", "тобі точно 53?", "неперевершена", — пишуть фоловери колишньої дружини Бреда Пітта.
У свою чергу Дженніфер Еністон лаконічно підписала сонячний знімок трьома смайликами: "👋🏼☀️❤️".
Як відомо, Еністон регулярно займається спортом та дотримується особливої дієти — акторка надає перевагу білку (рибі та овочам).
Нагадаємо, 53-річну Дженніфер Еністон звинуватили в лицемірстві. Акторка різко висловилася про сучасних зірок.
Також Фокус писав про ймовірне відновлення роману між Дженніфер Еністон та її колишнім чоловіком, голлівудським актором Бредом Піттом. Спочатку колишнє подружжя провело час у Парижі, а згодом виявилось, що Пітт подарував своїй екскоханій маєток за 79 млн доларів.