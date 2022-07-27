Дженнифер Энистон поделилась пляжным снимком (фото)
Знаменитость регулярно занимается спортом и соблюдает особую диету.
53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон поделилась фото с пляжного отдыха. Новый снимок звезда сериала "Друзья" показала своим десяткам миллионам подписчиков в Instagram.
Актриса греческого происхождения показала, как отдыхает на пляже на фоне океана в очках и шляпе с широкими полями.
Подписчики Энистон сразу засыпали ее одобрительными комментариями и комплиментами.
"Солнечная богиня", "Поцелованная солнцем", "тебе точно 53?", "непревзойденная", — пишут фолловеры бывшей жены Брэда Питта.
В свою очередь Дженнифер Энистон лаконично подписала солнечный снимок тремя смайликами: "👋🏼☀️❤️".
Как известно, Дженнифер Энистон регулярно занимается спортом и соблюдает особую диету — актриса предпочитает белок (рыбу и овощи).
Напомним, ранее 53-летнюю Дженнифер Энистон обвинили в лицемерии. Актриса резко высказалась о современных звездах.
Также Фокус писал о вероятном возобновлении романа между Дженнифер Энистон и ее бывшим мужем, голливудским актером Брэдом Питтом. Сначала бывшие супруги провели время в Париже, а впоследствии оказалось, что Питт подарил своей экс-возлюбленной особняк за 79 млн долларов.