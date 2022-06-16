Знаменитость выросла в семье известных артистов.

53-летнюю американскую актрису Дженнифер Энистон обвинили в лицемерии. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сериала "Друзья" назвала современных звезд и инфлюэнсеров бездельниками, ведь они стали популярны из-за возможностей Интернета, а не благодаря своим талантам.

"Благодаря Сети известными стали люди, которые вообще ничего не делают. При этом у них блестящие карьеры", — отметила Энистон и отдельно выделила знаменитостей, получивших популярность благодаря "женской репутации" — светскую львицу Пэрис Хилтон, американскую телевизионную личность Монику Левински — женщин, прославившихся благодаря секс-скандалам с их участием.

"Мне посчастливилось немного поработать в индустрии до того, как она стала тем, чем является сейчас", — добавила 53-летняя актриса греческого происхождения.

[ + – ] Билл Клинтон и Моника Левински Фото: Фото из открытых источников

Однако пользователи Сети решили напомнить звезде "Друзей" о том, что она сама родилась в семье известных артистов Джона Энистона и Нэнси Доу, что помогло Дженнифер в построении актерской карьеры.

В частности, один из пользователей Сети стал в защиту Моники Левински.

"Даже @Beyonce, госпожа Женщина во власти (которую я люблю и которой восхищаюсь) использовала имя Левински в песне о… ну, что-то. Для женщин, проповедующих расширение возможностей, чтобы унизить прошлое другой женщины [и] вытащить ее ради этого. Это выглядит действительно лицемерно", — отметил пользователь.

Напомним, Дженнифер Энистон рассказала, что салат, который она ела в "Друзьях", опасен для здоровья.

Также Фокус писал о платье Моники из "Друзей", которое накануне примерила 53-летняя Дженнифер Энистон.