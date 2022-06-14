Дженнифер Энистон примерила винтажное платье Моники из сериала "Друзья"

Платье актрисы Кортни Кокс Энистон стащила после съемок сериала "Друзья" в 2004 году.

Дженнифер Энистон возвращает моду на "Друзей". 53-летняя актриса примерила платье своей коллеги по цеху, Кортни Кокс, которое та надевала на съемки сериала двадцать лет назад. Фото в ностальгическом образе из прошлого Энистон опубликовала в Instagram своего друга Криса Макмиллана. Об этом пишет Нarper's bazaar.

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На снимке актриса, сыгравшая Рэйчел Грин в культовом сериале "Друзья", обнимает с Макмилланом. Энистон тегнула Кортни Кокс со словами "Знакомое платье?". В ответ ее коллега написала "милашки", одобрив наряд актрисы. Напомним, героиня Кортни Кокс в сериале "Друзья" Моника Геллер носила такое платье в одном из сезонов.

[ + – ] Instagram/jenniferaniston/ То самое платье Моники из "Друзей", которое примерила Энистон. Фото: Instagram

Ранее Энистон призналась в интервью изданию People, что украла платье из гардероба Моники.

"Я зашла в ее гардеробную и вытащила платье, которое носила Моника. Оно до сих пор у меня и ношу [его] по сей день, и оно мне подходит", — сказала она. Энистон добавил, что это платье с цветочным принтом, черным кружевом, крошечными цветочками, V-образным вырезом и короткими рукавами с рюшами.

Напомним, что на протяжении многих лет Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби Баффе в сериале "Друзья", остаются близкими подругами. Актрисы культового шоу, как известно, снова собрались вместе в 2021 году для съемок спецвыпуска "Друзья: Воссоединение".

Фокус ранее писал о том, что 53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон поделилась видео со своей подругой, 57-летней актрисой Кортни Кокс. Звезды "Друзей" позировали в черной и белой футболках, посвященных последней серии культового сериала. Короткий бумеранг в Instagram сопровождала надпись "Друзья навсегда", а под ней были значки шести ключей — отсылка к моменту, когда все друзья оставили свои ключи от квартир из-за переезда Моники и Чендлера и уехали.

Также Фокус рассказывал, как актриса Кортни Кокс признала в том, что боялась постареть из-за чего была сильно зависима от уколов красоты. В какой-то момент ей пришлось остановиться, так как инъекции меняли ее внешность до неузнаваемости.