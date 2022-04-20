Друзья навсегда. Дженнифер Энистон поделилась видео с Кортни Кокс

Знаменитости позируют без фильтров и макияжа.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон на своей Instagram-странице с более 40 млн подписчиков поделилась видео со своей подругой, 57-летней актрисой Кортни Кокс.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Звезды сериала "Друзья" сняли короткий размытый бумеранг, на котором позировали в черной и белой футболках, посвященных последней серии "Друзей". На них была надпись "Друзья навсегда", а под ней – 6 ключей – отсылка к моменту, когда все друзья оставили свои ключи от квартир из-за переезда Моники и Чендлера и уехали.

"Друзья навсегда", — подписала Энистон ролик, на котором американские звезды позируют без фильтров и макияжа.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Отметим, что актрисы остаются хорошими подругами и вне экрана. Дженнифер даже стала крестной мамой дочери Кортни.

Напомним, 57-летняя Кортни Кокс снялась для глянца и рассказала о том, что ее дочь является главным хейтером актрисы. Самой большой критике подвергается контент Кортни Кокс в соцсетях, который ее дочь Коко не одобряет.

Также Фокус рассказывал о новой странице в личной жизни Дженнифер Энистон. Знаменитости приписывают роман с ее бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. Западные таблоиды считают, что пара уже живет вместе и пытается восстановить свои романтические отношения через почти 20 лет.