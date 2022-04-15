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Дочь Кортни Кокс стесняется своей мамы

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Фото: instylemagazine | Кортни Кокс

Знаменитость рассказала о своем главном "хейтере".

57-летняя актриса Кортни Кокс призналась, что ее дочь стесняется своей мамы. Об этом пишет InStyle.

Звезда культового сериала "Друзья" призналась, что ее 17-летняя дочь Коко не одобряет контент своей звездной мамы в соцсетях.

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"Коко очень смущает многое из того, что я выкладываю в соцсети, — призналась "Моника Геллер". — Иногда я нахожу что-нибудь в TikTok и выкладываю на другие платформы, а потом она говорит: Мама, это так ужасно. Как-то я исполнила танец, и она была очень расстроена", – рассказала американская актриса.

Коко — единственный ребенок 57-летней Кортни Кокс

Отметим, что главный "хейтер" Кортни Кокс – ее единственный ребенок. Коко родилась в 2004 году. Ее отцом стал актер Дэвид Аркетт, с которым Кортни разошлась в 2013 году.

Напомним, Кортни Кокс призналась, что в свое время была зависима от посещения косметолога и уколов красоты.

Тем временем другая звезда сериала "Друзья", актриса Дженнифер Энистон подозревается в возобновлении отношений с Брэдом Питтом и ходит на свидания с известным актером в Париже.