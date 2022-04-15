Донька Кортні Кокс соромиться своєї мами

Знаменитість розповіла про свого головного "хейтера".

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57-річна акторка Кортні Кокс зізналася, що її донька соромиться своєї мами. Про це пише InStyle.

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Зірка культового серіалу "Друзі" зізналася, що її 17-річна донька Коко не схвалює контент своєї зіркової мами в соцмережах.

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"Коко дуже бентежить багато з того, що я викладаю в соцмережі, — зізналася "Моніка Геллер". — Іноді я знаходжу щось у TikTok і викладаю на інші платформи, а потім вона каже: Мамо, це так жахливо. Якось я виконала танець, і вона була дуже засмучена", — розповіла американська акторка.

[ + – ] Коко — єдина дитина 57-річної Кортні Кокс

Зазначимо, що головний "хейтер" Кортні Кокс — її єдина дитина. Коко народилася у 2004 році. Її батьком став актор Девід Аркетт, з яким Кортні розійшлася у 2013 році.

Нагадаємо, Кортні Кокс зізналася, що свого часу була залежною від відвідування косметолога та уколів краси.

Тим часом інша зірка серіалу "Друзі", акторка Дженніфер Еністон підозрюється у відновленні стосунків з Бредом Піттом та ходить на побачення з відомим актором у Парижі.